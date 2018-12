Nel Hydrogen produserer avanserte hydrogentankstasjoner i danske Herning. Her arbeides det med et «juletre» - et ventilpanel, som i stedet for ventiler og rør festet på en plate, settes opp i flere dimensjoner for å spare plass. Ventilpanelet sitter inne i hydrogenstasjonen, og styrer flyten av gass inn, i og ut av stasjonsenheten.

(Foto: Nel)