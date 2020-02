368 Hurtigruten-ansatte går over til konkurrenten

Når Havila Kystruten tar over fire av i alt elleve seilinger mellom Bergen og Kirkenes fra 1. januar, krever Samferdselsdepartementet at de ansatte får tilbud om jobb på de nye skipene.

I en pressemelding mandag opplyser Havila Kystruten at 368 personer melder overgang fra Hurtigruten til Havila.

Det betyr, ifølge Havila, at alle som fortsetter i arbeidslivet om bord de fire hurtigrutebåtene som skal ut av kysttrafikk har meldt overgang. Noen skal ha valgt å pensjonere seg.

Trenger enda flere

Tariffavtale og lønn er lik ved de to rederiene, men ifølge HR-direktør i Havila, Monica Nipen, har mannskapet trukket frem at skipene er nye, med gode enmannslugarer og fine fellesområder.

Havila Kystruten trenger likevel flere ansatte, skriver de.

– Det skal bygges en helt ny organisasjon både på land og sjø, og flere stillinger i administrasjonen er nå utlyst, heter det i meldingen.

– Når det gjelder stillinger som seilende, blir de utlyst på sensommeren.

Problemer på verftet

Havila Kystruten har hatt store problemer med å få bygget kystruteskipene i tide til oppstart 1. januar 2021. Det spanske verftet Barreras skulle levere to av de fire skipene, men kansellerte ordren i høst etter en lang rekke problemer.

Tidligere i februar bestemte Havila Kystruten seg for å starte på nytt med de to skipene. Det tyrkiske verftet Tersan, som allerede hadde fått to av nybyggkontraktene, tok over de to siste ordrene.

Ifølge Havila vil de to første skipene leveres i løpet av året, mens de to siste leveres i slutten av 2021.

Ettersom de to siste skipene ikke blir klare før 2022-sesongen, må Havila Kystruten leie skip midlertidig.

Jobber med leieavtale

I en melding til TU mandag opplyser Per Sævik i Havila at de fremdeles jobber med å få på plass en avtale.

– Vi er i gang med en prosess, skriver han.

Rederiet har tidligere opplyst til TU at de er ute og sjekker i markedet, og at det skal være flere aktuelle skip.

Hurtigruten AS har sagt til TU at det er uaktuelt for dem å leie ut to av sine skip til den nye konkurrenten.

Sævik har ikke ønsket å gå inn på prosessen rundt det spanske verftet, som nå er konkurstruet.

I en pressemelding tidligere i februar opplyste Havila Kystruten at de til tross for den uavklarte situasjonen med det spanske verftet Barreras, har kapital og lånetilsagn som gjør at alle de fire skipene på Tersan er fullfinansierte.