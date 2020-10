35 koronavarianter er oppdaget i Norge

Det er så langt i pandemien oppdaget 35 ulike varianter av koronavirus i Norge. 26 av dem ble oppdaget i august og september.

Aftenposten melder at det er den utstrakte testingen som gjør at det oppdages flere varianter av viruset nå. Koronaviruset har også fått en egen norsk undergren, som har navnet «B 1.4.24 Norwegian».

Det er ikke blitt påvist at viruset har endret seg slik at det sprer seg raskere og gir et annerledes sykdomsforløp. Men dette forskes det på.

Kommuneoverlege Tove Røsstad sa på en pressekonferanse fredag at legene i Trondheim har merket seg at viruset oppfører seg annerledes og ser ut til å smitte lettere og gi raskere symptomer.

Dette skal granskes av Folkehelseinstituttet.

– Man behøver ikke å ha så nær kontakt som vi erfarer at man vanligvis har, fortalte kommuneoverlegen.

Seniorforsker Olav Hungnes ved Folkehelseinstituttet sier til Aftenposten at analysene av de forskjellige variantene gjør det lettere å se et mønster i pandemien.

– Dette er helt ferske resultater, og det gjenstår fortsatt mye analyse. Men nå har vi kommet mye lenger. Det er vi veldig glade for, sier seniorforsker Olav Hungnes ved Folkehelseinstituttet.