15 EU-land vil ha makspris på gass

15 EU-land har stilt seg bak et krav om makspris på naturgass, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Kravet fremmes i et brev som byrået har fått tilgang til. Det er sendt til EUs energikommissær Kadri Simson.

Frankrike, Italia, Spania, Hellas, Belgia, Polen, Bulgaria, Kroatia, Latvia, Litauen, Malta, Portugal, Romania, Slovakia og Slovenia skal ha undertegnet brevet.

Det var Hellas som tok initiativ til oppropet, ifølge Energi og Klima. Tanken er blant annet å innføre et pristak på gass som importeres fra land utenfor EU.

Etter invasjonen av Ukraina har Norge gått forbi Russland som den største leverandøren av naturgass til EU. Regjeringen i Norge er negativ til forslaget om en makspris på gassen.

Et slikt tiltak vil ikke løse det grunnleggende problemet, som er mangel på gass i Europa, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Også Tyskland skal ha argumentert mot forslaget om pristak. Etter å ha mistet gassleveransene fra Russland, har Tyskland kjøpt mer gass fra Norge og andre land.

Tiltak for å løse energikrisen skal diskuteres på et møte for EUs energiministre fredag. Neste uke skal Støre delta på et europeisk toppmøte i Tsjekkia der energikrisen er en av sakene som står på agendaen.