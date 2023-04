15 etterretningsoffiserer ved Russlands ambassade i Oslo erklæres uønsket i Norge

– Denne beslutningen er tatt etter grundige vurderinger som er gjort av våre sikkerhetsmyndigheter. Hensikten er å beskytte norske interesser mot skadelig russisk etterretningsvirksomhet. Vi har fulgt med på dem i lengre tid, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) på en hastig pressekonferanse torsdag ettermiddag.

– Russland utgjør den største etterretningstrusselen i Norge. Det tar vi på alvor, og vi tar nå grep for å motvirke russisk etterretningsvirksomhet her i landet. Vi vil ikke tillate at russiske etterretningsoffiserer opererer under diplomatisk dekke i Norge, sier hun.

15 erklært uønsket

Til sammen 15 ansatte ved den russiske ambassaden ble torsdag erklært uønsket i Norge, fordi norske myndigheter mener de i realiteten er etterretningsoffiserer som har utgitt seg for å være diplomater. De 15 må forlate Norge innen kort tid, skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding.

Statsråden vil ikke svare på hva de påståtte etterretningsagentene har bedrevet. Hun henviser til Politiets sikkerhetstjeneste (PST), som har ansvaret for å ivareta rikets sikkerhets innenlands.

Den russiske ambassaden har ikke besvart NTBs spørsmål i forbindelse med saken. Men det russiske utenriksdepartementet varsler via nyhetsbyrået Tass at det vil komme et svar på de norske utvisningene.

Det mener Huitfeldt det ikke er noen grunn til.

– Det er ingen grunn for Russland til å reagere. Vi har norske diplomater som er stasjonert i Russland, men ingen av dem er fordekte etterretningsoffiserer, framholder hun.

Ny sikkerhetssituasjon

Regjeringen opplyser at beslutningen bygger på at den nye sikkerhetspolitiske situasjonen har ført til en økt etterretningstrussel fra Russland. Utenriksministeren poengterte under pressekonferansen at Norge ikke er alene som å utvise russiske borgere fordi Russlands etterretningsvirksomhet er blitt trappet opp etter invasjonen av Ukraina.

Mange europeiske land har den siste tiden både redusert antallet russiske etterretningsoffiserer under diplomatisk dekke, og strammet inn sin visumpraksis overfor russiske etterretningsoffiserer.

I alt er flere hundre russiske etterretningsoffiserer erklært uønsket fra flere av land Norge er alliert med, ifølge Huitfeldt.

Når 15 russiske etterretningsagenter forsvinner, vil spiontrusselen mot Norge bli mindre, mener hun.

– Vi vurderer at deres mulighet til å drive etterretningsaktivitet i Norge blir redusert med dette. Men aktiviteten vil ikke forsvinne, sier hun.

Dagens beslutning kommer i tillegg til de tre russiske etterretningsoffiserene som måtte forlate Norge i april i fjor.

Søreide støtter

Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget (DUUFK) ble informert om beslutningen torsdag morgen.

Tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) støtter utvisningene.

– Det er riktig og nødvendig, sier hun til VG.

Huitfeldt understreker samtidig at Norge ønsker normale diplomatiske relasjoner med Russland, og at russiske diplomater er velkomne i Norge.

– Det vi nå gjør retter seg utelukkende mot uønsket etterretningsvirksomhet. Vi ønsker å bevare en fungerende diplomatisk representasjon, men vil ikke akseptere at diplomatisk representasjon misbrukes til fordekt etterretningsvirksomhet, sier utenriksministeren.