130 koblinger i ABBs likestrømskabel må skiftes etter bare to år

Nordbalt-forbindelsen for høyspent likestrøm ble bygd for å forbedre mulighetene for strømoverføring til og fra Baltikum. Den går mellom Nybro i Småland og Klaipeda i Litauen. Den ble satt i drift i februar 2016.

Men forbindelsen har hatt problemer flere ganger.

– Siden driftsstarten i begynnelsen av 2016 har det vært brudd i tolv landkoblinger, skriver Nordbalts pressetalsmann Joel Nylin i en e-post til svenske Ny Teknik.

Skal overføre 12 GW over 3000 km: – Vi kan godt kalle det et kvantesprang

130 koblinger byttes ut

Nå har Svenska kraftnät og deres litauiske samarbeidspartner Litgrid bestemt seg for å bytte ut koblingene til en modifisert versjon for å unngå flere avbrudd.

– Vi kan ikke kommentere nærmere om de tekniske detaljene som har forårsaket avbruddene, eller gå inn på konstruksjonen av koblingen, sier Joel Nylin.

Til sammen blir det rundt 130 koblinger som skal byttes ut på den svenske og litauiske siden. Koblingene på sjøkabelen har man ikke funnet noen feil på, så de kommer ikke å byttes ut.

Kabelen i Nordbaltforbindelsen ble levert av ABB, der kabelvirksomheten senere ble solgt til NKT. Dermed blir det NKT som gjennomfører byttingen av koblingene for Svenska kraftnät.

Kraftforbindelse mellom Norge og Tyskland: Her legger de 124 kilometer sjøkabel mellom Norge og Tyskland

Nordbalt: «Har en dialog med leverandøren»

Hvor mye koblingsbyttet kommer til å koste er uklart. Svenska kraftnät skal stå for sjaktarbeidet, mens NKT tar kostnaden for materialer og tilkobling.

Arbeidet beregnes å ta tre måneder, og kommer til å bli utført løpet av i sommeren og høsten.

Et uromoment for Svenska kraftnät er at den nye strømforbindelsen Sydvästlänken har lignende koblinger, og samme leverandør som Nordbalt. Sydvästlänkens likestrømdel, mellom Barkeryd i Småland og skånske Hurva, har ennå ikke blitt tatt i bruk.

– Vi har en dialog med leverandøren om hvordan vi best skal håndtere situasjonen i Sydvästlänken. Det går ikke å sikre hvordan utfallet blir på koblingene når Sydvästlänkens sørlige del settes i drift. Et alternativ er så klart å sette forbindelsen i drift, og deretter se på resultatet, sier Joel Nylin.

Men Sydvästlänken sliter med mer akutte teknikkproblemer, siden leverandøren GE Grid ennå ikke har lyktes med å få likeretterstasjonene i likestrømsdelen til å fungere. Dermed har hele strømforbindelsen ennå ikke blitt tatt i bruk.

Tidspunktet for når likestrømsdelen skal settes i drift har blitt utsatt gang på gang. Den siste meldingen kom i februar, da datoen ble flyttet fra mars til mai.

Totalt har Sydvästlänken blitt tre år forsinket sammenlignet med den opprinnelige planen.

Hvordan flytte mye strøm veldig langt? Svaret er i økende grad likestrøm

45 mil likestrømkabel

Nordbalt var det svenske stamnettets første forbindelse til Baltikum da den ble satt i drift i 2016. Den strekker seg 45 mil fra Nybro i Småland til Klaipeda i Litauen.

Byggingen ble foretatt i samarbeid mellom Svenska kraftnät og den litauiske stamnettoperatøren Litgrid og ble delfinansiert av EU. Investeringen i Sverige og Baltikum beregnes til drøyt 552 millioner euro.

Overføringsteknikken er høyspent likestrøm, HVDC.

Nordbalt har en effekt på rundt 700 MW og en spenning på 300 kilovolt.

Denne saken ble først publisert på nyteknik.se.