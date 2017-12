To ledere: Med likestrøm i stedet for vekselstrøm slipper man unna overføringer med to i stedet fra tre ledere. Det er vesentlig billigere og beheftet med mindre problemer med effekter fra vekselstrømmen. Her er et bilde fra en 800 kV DC linje i Kina. Den nye blir på 1 000 kV

(ABB)