11 kjempet om å overta da teknologiselskapet gikk konkurs. Det høyeste budet havnet i søpla

Det Risør-baserte teknologiselskapet IMS Group beit negler i tre timer da de forsøkte å sikre seg konkursboet etter Drammens-firmaet Ocean Saver.

IMS Group, som leverer forskjellige løsninger innen vanntette dører, trykk- og brannsikre vinduer til skip og offshoreinstallasjoner, samt automatiserings- laser- og maskineringsløsninger, så sitt snitt til å kjøpe seg et nytt bein å stå på da Ocean Saver tidligere i år gikk konkurs.

Ocean Saver satt på teknologi for rensing av ballastvann på skip – en teknologi som vil bli svært etterspurt med nye regler for rensing av ballastvann.

Men de nye kravene for rensing av ballastvann har tatt svært lang tid – og for Ocean Saver i Drammen ble det altså for lang tid.

Men det var andre som hadde råd til å vente på stigende etterspørsel.

Kastet seg rundt

Ifølge Aust Agder Blad gikk investorene bak Ocean Saver på tap i 100-millionersklassen. Dagens Næringsliv anslår at det statlige investeringsselskapet Investinor trolig vil tape over 300 millioner kroner på konkursen.

Men For Risør-selskapet IMS Group ble det altså en mulighet.

– Det var noen på TeamTec-avdelingen vår (et datterselskap av IMS, red.anm) som snappet opp at Ocean Saver var gått konkurs. Dette var på en fredag og vi kastet oss rundt og brukte hele helga på å se om et oppkjøp av konkursboet til Ocean Saver var fornuftig. Teknologien som selskapet har utviklet var uansett svært interessant for oss, sier Roy Langseth, administrerende direktør i TeamTec til Aust Agder Blad.

Men det skulle bli mer spennende enn forventet da IMS Group skulle legge inn et bud.

Det var 11 budgivere totalt, og Ifølge lokalavisen var det høyeste budet på konkursboet på 10 millioner kroner. Budfristen var satt til onsdag klokka 09, og den skulle skje gjennom bud i lukkede konvolutter.

De lukkede konvoluttene går elektronisk. Denne gangen via e-post.

Men da tilbudet ble sendt fra IMS Group til bostyreren, varte det og rakk før de fikk noe svar. Minutter ble til timer, og ingenting skjedde. Firmaet fikk ikke en gang bekreftelse på at budet var mottatt.

– Vi beit negler i tre timer før vi tok kontakt med bostyrer. De hadde ikke fått e-posten med budet vårt, ifølge Langseth.

Unngår permittering, ansetter 15

Årsaken var rett og slett at spamfilteret hos bostyreren hadde sortert ut budet som søppelpost.

Men budet kom altså med, og IMS fikk tilslaget.

Det betyr at selskapet slipper permitteringer som hadde vært sannsynlig – særlig for deres Team-Tec-avdeling.

– Du kan si at oppkjøpet ble godt mottatt av de ansatte på Team-Tec. Stemninga der var veldig god, sier Langseth ifølge Aust Agder Blad.

– De har gjort en fantastisk jobb

Roy Langseth bekrefter overfor Teknisk Ukeblad den nervepirrende perioden da de ventet på svaret fra budrunden.

– Vi hadde hatt møte med eiere og styre på telefonen, der vi kom fram til et tall. Ti minutter før fristen var gått ut, sendte vi inn tallet. Så hørte vi ingenting mer.

– Til slutt ringte en av rådgiverne våre. Da viste det seg at mailen vår hadde havnet i spamfilteret, sier Langseth.

Han forteller videre at de er svært fornøyde med å ha fått Ocean Saver-teknologien med i sin portefølje.

– TeamTec, som er en del av IMS Group, selger produkter til akkurat det samme markedet. Dette produktet blir dermed plugget inn i TeamTec, sier han.

Langseth understreker at de er svært ydmyke med tanke på jobben som har blitt lagt ned i forbindelse med utviklingen av teknologien i Drammen.

– De har gjort en fantastisk jobb disse ingeniørene i Drammen som har tenkt ut dette konseptet. Når vi var så heldige at vi fikk kjøpt dette boet, så ser vi at vi har et svært godt produkt som vi kommer til å satse skikkelig på fremover, sier Langseth.

Han opplyser videre at om lag 15 av de ansatte i Ocean Saver blir med videre til IMS.

– Vi beholder en kjerne med veldig flinke folk i Drammen. Det betyr at vi har opprettet et Drammens-kontor.

Han ønsker ikke å si hvor mye de betalte for boet.

– Men det ble ikke gratis, for å si det sånn.

Har aldri opplevd det før

Nils R. Kiær, partner i advokatfirmaet Rime som hadde ansvar for konkursboet, bekrefter for Teknisk Ukeblad at budet fra IMS havnet i søppelposten. Det har han aldri opplevd før i en slik prosess.

– Jeg får daglig påminnelser om hva som havner i søppelposten, og jeg går alltid igjennom den. Men det har nok ikke skjedd før med slike e-poster. Men denne gangen kom det også en del eposter fra folk jeg ikke har korrespondert med tidligere, og også en del fra utlandet så da sjekket jeg ekstra nøye, sier han til Teknisk Ukeblad.

– Det var jo også spesielt at det var akkurat dette budet som havnet der. Det var det største budet og IMS lå godt over nestemann, sier han.

Kiær sier dog at selv om de ikke hadde oppdaget budet før etter fristen, så ville budet vært gjeldende likevel.

– Vi fikk jo uten noen tvil dokumentert at budet var sendt før fristen, så det hadde nok gått greit, sier han.