Milliardmuligheter for norsk teknologi: Nå valfarter norske selskaper til Iran

Løftingen av de internasjonale sanksjonene mot Iran for litt over et år siden har gjort at et helt nytt marked har vokst frem for norske leverandørbedrifter.

I månedsskiftet februar/mars dro en delegasjon på rundt 50 personer fra over 30 norske leverandører på besøk til Iran.

Her ble det arrangert workshops og seminar med statsoljeselskapet National Iranian Oil Company (NIOC). Og interessen skal ha vært enorm. Om de norske selskapene har god nok tålmodighet, kan det ligge et potensielt digert marked i landet. Det er heller ikke bare snakk om olje, men også fornybarteknologi.

– Det er et gigantisk land. De har verdens nest største gassreserver, og de kjemper om sølvmedaljen på oljereserver. Volumene er enorme og det er et stort behov for investeringer i Iran, sier Werner Karlsson.

– Dessuten er det store fornybarmuligheter, både inne vind, sol og vannkraft, sier han.