10 startups fikk leke med de store. Det førte til avtaler med Aker, Equinor og Kongsberg

Torsdag 6. desember var “eksamensdag” for deltakerne i 2018-utgaven av «Techstars Energy». Intet mindre enn det første akseleratorprogrammet av sitt slag i verden. Det viktigste utkommet av øvelsen, var en åpenbar erkjennelse av at det er smart av de store å søke forretningsideer og innovasjoner utenfor egne rekker – gjerne fra mindre selskaper med betegnelsen startup/scaleup.

Årets ti selskaper i Techstars Energy ble håndplukket fra flere kontinenter. Kun ett av dem, Versor, var norsk. I tre måneder holdt de hus hos Equinor på Fornebu, der de jobbet tett med initiativtakerne. Foruten Equinor, har Kongsberg Gruppen og McKinsey bidratt til programmet og gjennomføringen. I tillegg til et kobbel med profilerte mentorer.

Uten en plan for å «nå inn» i Equinor, ville prosjektet stoppet opp. Equinors egen ressurs i prosjektet, Jens Festervoll (med den uberkule tittelen «Liasion for Teschstars Energy») sørget for at de små ble sett i den store organisasjonen.

All mulig grunn til honnør

Ansvarlig for Techstars i Norge, Audun Abelsnes, sier det slik: – Det viktigste for de deltagende selskapene var å få innpass hos de store. For små selskaper er det ellers veldig vanskelig å nå frem.

Et så betydelig og suksessfullt prosjekt burde ha interessert Innovasjon Norge.

Det er all mulig grunn til å gi initiativtakerne og deltakerne i Techstars Energy honnør for prosjektet som nå er gjennomført. Ikke bare skal det være verdens første akselerator-program i sitt slag. Men programmet har ført til konkrete avtaler. Aker-sfæren, Kongsberg, Avinor og Equinor (blant andre) har funnet spennende nye partnere. I tillegg har de håpefulle fått profilere seg for internasjonale investorer. Og flere av de ti selskapene vurderer å opprette kontor i Norge.

Et så betydelig og suksessfullt prosjekt burde ha interessert Innovasjon Norge. Men de var – oppsiktsvekkende for mange – fraværende på graduation day. Joda, det var bare ett norsk selskap blant deltakerne denne gang. Men Innovasjon Norge bør da absolutt delta når slike banebrytende akselerator-løp kjøres i egen bakgård. At de ikke viste seg, kan selvsagt ha med overfylte kalendere å gjøre. Når programmet kjøres igjen til neste år, er det å håpe at de prioriterer annerledes.

Subsea Valley fortjener kred

En suksess har mange fedre. Også «Techstars Energy». Mange bidro til suksessen – og fortjener å bli trukket frem i lyset. Det mest merkverdige i så måte, er uteblivelsen av kred til Subsea Valley. Ikke bare stilte SSV nettverk og apparat til disposisjon, men også seks av deres medlemsbedrifter har inngått samarbeid med de håpefulle selskapene. I tillegg er SSV initiativtaker til inkubatoren som blir satt opp i januar – i nabolaget – der seks av årets ti deltakere vil være representert. Det virker søkt, men vi fikk følelsen av at Techstars Energy og Audun Abelsnes ikke ville gi SSV oppmerksomhet. Techstars er ellers kjent for å fremsnakke sine partnere først - ikke seg selv. Noe å huske på til neste år?

Det sentrale spørsmålet vi stiller oss nå, er likevel om det må kjøres prosjekter som «Techstars Energy» for å få gigantene til å jobbe lettere og tettere med små oppkomlinger. Vi tror svaret er «ja» - fordi det tar tid å endre de store gigantene. Heldigvis skal Techstars Energy kjøres igjen også i 2019. Da vil de store få øvd seg nok en gang.

At Techstars Energy repeteres er en fjær i hatten for alle som deltok – ikke minst for Equinor og Kongsberg som har gått foran blant de store.

Så får vi håpe at andelen norske selskaper i programmet øker. Riktignok er vi et lite land i verden. Men vi har utrolig mye spennende teknologi å by på – landet rundt.