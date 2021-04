10 pålegg til Eemslift Hendrika

Det er i hovedsak pålegg om å utbedre skader, både på utstyr og mer strukturelle skader på skipet, opplyser Sjøfartsdirektoratet onsdag kveld.

Flere av påleggene må utbedres før skipet kan forlate kaia i Ålesund og taues til verksted for permanent reparasjon.

Klasseselskapet Bureau Veritas fratok Eemslift Hendrika rutinemessig alle sertifikater etter at skipet holdt på å forlise mandag 5. april. Først onsdag kveld fikk bergingsselskapet Smit Salvage skipet under slep og tauet det til kai i Ålesund.

Til Nederland

Sjøfartsdirektoratet har hatt god dialog med Bureau Veritas, som kan godkjenne foreløpige utbedringer og utstede midlertidig fartstillatelse slik at skipet kan tas til verft i Nederland for fullstendig og utbedring av de andre pålagte reparasjoner.

Når BV har utarbeidet nye stabilitetsberegninger og de er godkjent vil klasseselskapet (BV) utstede en fartstillatelse som må aksepteres av Sjøfartsdirektoratet til å seile til avtalt verft for utbedring av skader. Dette kan skje innen kort tid, skriver direktoratet i en melding.

Nederlandske myndigheter gransker ulykken med Eemslift Hendrika og får assistanse fra den norske havarikommisjonen.

12 evakuert

Eemslift Hendrika var 60 nautiske mil vest for Ålesund da det sende ut nødmelding mandag 5. april. Meldingen gikk ut på at last i lasterom hadde forskjøvet seg og skipet fikk 30 grader slagside. På dekk sto det både en yacht to mindre arbeidsbåter og et større fartøy for AQS.

Mannskapet på 12 ble evakuert fra skipet med redningshelikoptre mandag. Det ble da liggende og stampe og rulle i 15-18 meter høye bølger med kraftig slagside på opp mot 45 grader. En arbeidsbåt falt over bord og en kran ble ødelagt.

Onsdag kveld lyktes det mannskap fra Smit Salvage å ta seg om bord via helikopter og få festet slepere. Ankerhåndteringsskipet Normand Drott og bergingsfartøyet BB Ocean fikk kontroll på skipet og slepte det i løpet av et knapt døgn til Ålesund.

Serviceskip over bord

Eemslift Hendrika ble bygget i 2015 og kan ta 4.200 tonn last. Skipet er 111,6 meter og spesialbygget for transport av yachter og andre mindre fartøy og båter. Skipet går i treukers rutetrafikk mellom Norge og Tyrkia med anløp i flere europeiske havner underveis, ifølge selskapet Star Class Yacht Transport.

Det nederlandske lasteskip Eemslift Hendrika som har fått slagside i Norskehavet og har sendt ut en nødsignal etter at lasten har forskjøvet seg. Et redningshelikopter har hentet ut flere av mannskapet. Foto: Redningshelikopter Florø/ Hovedredningssentralen Sør-Norge

Skipet har blant annet med seg et nytt serviceskip på vei til AQS AS i Kolvereid i Trøndelag. Denne falt av, men ble seinere berget og tatt til land.

Anmerkning

Skipet ble levert i 2015 og gjennomgikk i juli 2020 full femårsklasseinspeksjon.

Ifølge den europeiske skipsdatabasen Equasis fikk skipet anmerkning for dårlig vedlikeholdt tau og wire (Ropes Wires «Not properly maintaned») ved kontroll i Trieste 16. november.