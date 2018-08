Zivid lager øyne til robotene

Ikke før hadde vi avtalt en podcast med selskapet Zivid, så fikk de forskningsrådets Innovasjonsprisen av næringsministeren under Arendalsuka.

Det tre år gamle selskapet er basert på årelang forskning fra Sintef i Oslo rundt maskinsyn. Det er et område med et veldig stort vekstpotensial på to områder.

For det første står det millioner av «blinde» roboter i industriene over hele verden. Kan de utstyres med syn, kan de bli enklere å programmere og få evnen til å håndtere oppgaver som ikke krever så nøyaktig forberedelser. Spesielt når vi nå går inn i en verden hvor billige roboter skal jobbe sammen med mennesker. Det gjør at de kan ta seg av mindre jobber og automatisere oppgaver som ikke har vært lønnsomme til nå. Perfekt for Norge.

Det andre markedet som kan bli enda større er å gjenkjenne produkter i kasser. I dag må vi stort sett bruke mennesker til å plukke i lagre. Det kan roboter med syn ta seg av i fremtiden, og de kan jobbe døgnet rundt.

I dag snakker vi med teknisk sjef og sjef for produksjonen i Zivid, Arild Ulfeng. Han er ingen nykommer på dette området og har bakgrunn i projektormiljøet i Fredrikstad og fra kamerakonstruksjon i Tandberg/Cisco.

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podcast Teknisk sett.

