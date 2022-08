Zelenskyj talte til oljemessen: – Uavhengighet fra russisk energi er avgjørende

ONS, Stavanger: Den ukrainske presidenten, Volodymyr Zelenskyj, talte på video til oljemessen ONS i Stavanger som en del av åpningsseremonien. Han ble innledet av statsminister Jonas Gahr Støre, som kunne meddele at regjeringen vil bidra med 2 milliarder kroner for å sikre at ukrainerne kan kjøpe gass til vinteren.

Russlands angrepskrig mot Ukraina har dramatiske konsekvenser for Ukrainas økonomi og energisikkerhet.

– Krigen gjør at Ukraina har et akutt behov for støtte utenfra. Ukraina har bedt Norge om å ta en lederrolle for å sikre tilgangen på energi. Nå følger vi opp, og foreslår å bruke to milliarder kroner for at ukrainerne kan kjøpe inn gass i høst og vinter, sa Støre.

Zelenskyj takket Norge for bidraget, og for å øke produksjonen av gass så mye som mulig for å levere til Europa.

– Europas uavhengighet fra russisk energi er avgjørende, sa han i talen sin.

Brenner gass

– Takk for disse gode nyhetene, på vegne av meg og det ukrainske samfunn. Jeg er takknemlig for denne muligheten til å snakke til dere og delta i denne viktige debatten, innledet den ukrainske presidenten.

Han mener Russland i tillegg til de faktiske krigshandlingene i Ukraina bruker økonomisk terror, for å svekke Europa og det europeiske samarbeidet.

– Vi ser hvor destabilisert energimarkedet er blitt. Europa øker bruken av kull, energifattigdom er blitt en realitet, for folk som vanligvis har råd til et normalt energiforbruk. Og i vinter vil det bli enda dyrere, sier han om situasjonen.

Han viser dessuten til at det fredag ble kjent at Russland nå brenner gass verdt 100 millioner kroner hver dag, i stedet for å sende den til Europa, og kaller Russland for en energiterrorist.

– De vil ikke sende den til Europa, de brenner den, som de brenner vårt folk, sa Zelenskyj.

Den ukrainske presidenten mener Russland gjør det de kan for å forhindre at europeiske gasslagre blir fylt før vinteren, ved å sørge for at det er så lite gass som mulig på markedet, til en så høy pris som mulig.

Han ber om at Europa opprettholder og utvider sanksjonene mot Russland.

Haster med innkjøp av gass

Da Støre var i Kyiv i juli, annonserte han at Norge ville øke støtten til Ukraina med inntil 10 milliarder kroner i 2022 og 2023. Statsministeren offentliggjorde i dag på ONS at 2 av de 10 milliardene skal gå til innkjøp av gass til Ukraina i 2022.

– Vårt bidrag til innkjøp av gass vil blant annet bidra til å holde sykehus og skoler i Ukraina varme i vinter, og gi flere muligheter til å lage varm mat, sier Støre.

Regjeringen understreker at det haster å bidra til at Ukraina kan bygge opp sine lagre av gass før vinteren. Gassen vil bidra til å hjelpe i den vanskelige humanitære situasjonen.

Norge legger opp til å bruke Den europeiske banken for gjenoppbygging og utvikling (EBRD) som kanal for å støtte gassinnkjøp til Ukraina. Norge har oppfordret også andre land til å gi støtte til kjøp av gass gjennom ERBD.

– Russland vinner ikke energikampen

Også Fatih Birol, toppsjef i Det internasjonale energibyrået (IEA), adresserte krigen i Ukraina i sin tale på ONS. Han understreker at de som mener Russland vinner energikampen tar feil.

– Selv om de i et kortere perspektiv tjener penger på salg av energi, så betyr ikke det at Russland vinner denne kampen, sa han.

Birol viser til at landets olje- og gassproduksjon vil slite når alle internasjonale oljeselskaper, teknologiselskaper og leverandører forlater landet.

– Russland har et mål om en LNG-produksjon på 30 milliarder kubikkmeter gass, men dette er et prosjekt som vil havne tilbake på tegnebrettet. Å realisere dette vil ikke være mulig uten de selskapene som har jobbet med det, understreker han.

Birol tok også opp at Russland nå brenner store mengder gass. Han påpeker at lagrene i Russland nå er 92 prosent fulle, og mener vi bare vil se mer av denne faklingen av metan fremover.