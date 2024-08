Nammo har inngått en avtale som legger til rette for at en ukrainsk forsvarsbedrift får lisens til å produsere 155 millimeter artillerigranater i Ukraina, opplyser Forsvarsdepartementet i en pressemelding.

– Nå vil Nammo dele oppskriften sin med Ukraina. Det betyr at ukrainske styrker kan få raskere forsyninger, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Artilleriammunisjonen skal tas i bruk av ukrainske styrker. Det er regjeringen som har besluttet at oppskriften på norske artillerigranater skal deles med Ukraina.

– Ukraina har et stort behov for artilleriammunisjon for å kunne stå imot den russiske angrepskrigen. Denne regjeringen har tatt flere grep for å øke produksjonen av artilleriammunisjon i Norge. Samtidig ser vi at det er viktig å styrke ukrainernes evne til å produsere moderne artilleriammunisjon i Ukraina, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).