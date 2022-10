Zelenskyj: Russland har ødelagt 30 prosent av Ukrainas kraftverk på én uke

Strømmen forsvant i Kyiv og andre regioner etter nye russiske luftangrep natt til tirsdag, ifølge myndighetene. Vitner forteller om eksplosjoner og røykskyer som kunne ses i store deler av hovedstaden.

Situasjonen er kritisk, erklærte myndighetene tirsdag. President Volodymyr Zelenskyj slår alarm på Twitter.

– Siden 10. oktober har 30 prosent av Ukrainas kraftstasjoner blitt ødelagt, noe som har forårsaket massive strømbrudd over hele landet, skriver presidenten. Han legger til at det «ikke er noe rom igjen for forhandlinger med president Vladimir Putins regime».

Tre energianlegg nord i hovedstaden ble rammet i angrep i løpet av natten, ifølge en talsperson ved det ukrainske presidentkontoret. De har ikke opplyst hvilke anlegg det dreier seg om. Byrens ordfører bekrefter at «kritisk infrastruktur» er angrepet. To personer skal være drept.

Russland bekrefter at de har angrepet energianlegg. I en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet heter det at militærkommandoer og energisystemer er angrepet med «langdistanse luft- og sjøbaserte høypresisjonsvåpen».

Frykter kald og strømløs vinter

Krigen har tatt en ny vending ettersom Russland har trappet opp bruken av missiler og droner. Vinteren står for døren, og selv langt fra slagmarken er mange bekymret for at man ikke kan være sikret vann, oppvarming og energiforsyning. Daglige luftangrep strekker seg nå lengre fra fronten.

Bare den siste uken har mer enn hundre droner slått inn i kraftverk, kloakkrenseanlegg, boligbygg, broer og andre mål i urbane områder, sier Ukrainas utenriksdepartement.

Ukraina hevder at Russland får tusenvis av droner fra Iran. Disse Shahed-dronene er utstyrt med sprengladninger som utløses etter at de treffer målet. Av denne grunn er de tidvis omtalt som kamikazedroner. Militære analytikere har de siste dagene beskrevet disse droneangrepene som terrorisering av den ukrainske befolkningen.

Russland har ikke bekreftet at de har benyttet slike droner.

– Vi har ingen slik informasjon, sa Kreml-talsmann Dmitry Peskov da han ble spurt om dronebruken tirsdag.

Sykehus måtte bruke reservestrøm

Luftvernsirene lød mange steder i Ukraina under nye russiske rakett- og droneangrep i løpet av natten. Myndighetene i en rekke regioner, inkludert Kharkiv, Dnipropetrovsk og Mykolajiv, rapporterte tirsdag at luftvernet deres varslet, men at raketter likevel traff mange steder.

Ifølge meldingene skal et industrianlegg i Kharkiv og energiinfrastruktur i Zjytomyr være truffet. Det ble også meldt om eksplosjoner i Dnipropetrovsk-regionen i Krivy Ry og i regionhovedstaden Dnipro.

Den foreløpig siste byen som mistet mat og vann, er Zjytomyr, som huser militærbaser, industri, store grøntområder og har et innbyggertall på 250.000 mennesker. Sykehuset måtte bruke reservestrøm etter angrepet mot energianlegget. En rekke boliger i området mistet strømmen.

Zelenskyj: Også fredelige mål

I tillegg til angrep rettet mot infrastruktur, meldes det om at en boligblokk ble truffet i Mykolajiv. Nødetatene brakte ut en død mann fra ruinene, sier guvernør Vitalji Kim.

-Ukraina er under angrep fra okkupantene. De fortsetter å gjøre det de gjør best: Terrorisere og drepe sivile, sier president Volodymyr Zelenskyj.

Han oppgir at russerne også har beskutt fredelige steder som blomstermarkedet og kastanjeparken i Mykolajiv.

Viser fram i sosiale medier

Russiske militærbloggere rapporterte også om beskytning i en rekke regioner. Det ble publisert et stort antall bilder og videoer i sosiale medier som viser røykskyer over byer, som angivelig dokumenterer de nye angrepene. Det er ikke verifisert at disse bildene og videoene er ekte.

Den ukrainske regjeringen har gjentatte ganger bedt Vesten om flere luftvernsystemer for å kunne stå imot russiske drone- og rakettangrep. Russland har den siste tiden intensivert bombingen av Ukraina.