Zelenskyj lover motoffensiv og ber nordiske allierte om jagerfly

Etter et felles møte holdt Zelenskyj pressekonferanse med Finlands president Sauli Niinistö klokka 15. Der sa han at den ukrainske motoffensiven nå er på trappene, og at han deretter venter at ukrainerne vil gis jagerfly.

Spørsmålet har blitt stadig mer aktuelt, og Danmark sa i mars at de vurderer å donere kampfly.

Zelenskyj viste til at Ukraina tidligere har fått militærhjelp etter framskritt på slagmarken.

– Dette er grunnen til at jeg er sikker på at vi snart vil få fly. Fordi snart vil vi gjennomføre en offensiv, og etter den er jeg sikker på at vi vil bli gitt fly, sa Zelenskyj, ifølge Reuters.

Zelenskyj gratulerte Finland med Nato-medlemskapet og sa videre at Ukrainas beste sikkerhetsgaranti vil være medlemskap i forsvarsalliansen.

Niinistö svarte med å vise til Natos åpen dør-politikk og sa at det blir viktig for Nato-landene å diskutere spørsmålet når de møtes i Vilnius i juli.

Støre avviser

Støre sa til NTB onsdag at det for Norge ikke er aktuelt å sende fly.

– Det er ikke et aktuelt tema for oss i dag. Hele det spørsmålet må vurderes i en mye større sammenheng, hvor de store statene må ta avgjørelsen, sa Støre.

Norge har blant annet mange utrangerte F-16-fly som er erstattet av nye F-35 jagerfly.

Da utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) besøkte Ukraina i forrige uke, gjentok landets utenriksminister Dmytro Kuleba ønsket om F-16-fly og sa at Ukraina forventer at Norge vil ta del i dette.

Møte med Støre

Zelenskyj var invitert til det nordiske møtet der Støre deltok sammen med Finlands president Sauli Niinistö, Danmarks statsminister Mette Frederiksen, Sveriges statsminister Ulf Kristersson og Islands statsminister Katrin Jakobsdottir. Det er varslet en felles pressekonferanse rundt klokka 17.

Toppmøtet dreier seg om de nordiske landenes støtte til Ukraina, i tillegg til nordisk samarbeid og sikkerhet.

Støre beskriver møtet som en «bekreftelse på hvordan de nordiske landene bidrar og et politisk uttrykk for støtten til Ukraina fra fem land som her står sammen som en regional gruppe».

– Det mener jeg er et veldig sterkt politisk budskap, sier Støre til NTB.

Godt voktet hemmelighet

Besøket i Finland var en godt voktet hemmelighet fram til den finske presidentens kontor slapp en pressemelding om saken kort tid før klokka 12 lokal tid.

Besøket i Finland er det sjette besøket som Zelenskyj har gjort utenlands siden Russlands invasjon av Ukraina 24. februar i fjor.

Den 22. desember i fjor besøkte presidenten Washington, og i en kort rundtur 8. og 9. februar besøkte han London, Paris og Brussel. I forbindelse med disse reisene har han også gjestet tre byer i nabolandet Polen.

– Jeg vil anta at han ønsker nå i forkant av Nato-toppmøtet og andre internasjonale sammenhenger å ha direkte samtaler. Han har jo blitt det kjempende Ukrainas ansikt. Han vil nok trappe opp det nærværet nå for å holde på støtten, sier Støre til NTB om den opptrappede reiseaktiviteten.

Store pengesummer

Besøket i Helsingfors er også det første for Støre siden Finland ble del av Nato for én måned siden. Sveriges søknad er fremdeles ikke avklart, men sikkerhet og samarbeid i Norden er på agendaen sammen med landenes støtte til Ukraina.

Alle de nordiske landene har donert betydelige summer til Ukrainas krig mot Russland, både i form av militær støtte, men også humanitær hjelp. Norge, Danmark, Finland og Sverige har alle donert verdier for mellom 1 og 2 milliarder euro, mens det langt mindre landet Island har bidratt med omtrent 12 millioner euro, ifølge landenes egne opplysninger.

Norge opprettet i år det såkalte Nansen-programmet, som har en ramme på 15 milliarder kroner årlig, og som skal gå over flere år.