YS tar ut nesten 1.500 medlemmer i første runde hvis det blir streik i frontfaget

– Vi står fast på kravet om økt kjøpekraft når vi nå går inn i mekling med NHO. Mange av våre medlemsgrupper har hatt en betydelig nedgang i reallønna de siste årene. Dette kan ikke fortsette, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Partene møtes til tvungen mekling fredag etter at forhandlingene med NHO brøt sammen før påske. Meklingsfristen er midnatt natt til søndag.

YS har varslet Riksmekleren om plassfratredelse for 1.441 medlemmer. Disse medlemmene blir tatt ut i streik fra arbeidstidens begynnelse søndag hvis YS og NHO ikke kommer til enighet i helgen.

Klare for streik

– Vi går alltid inn i mekling med mål om løsning. Samtidig forbereder vi oss på at vi skal i streik hvis NHO ikke kommer oss i møte. Vi er klare for streik hvis vi ikke oppnår et resultat som treffer godt nok for våre medlemmer, sier leder Anneli Nyberg for YS Privat.

I NHO-oppgjøret forhandler YS på vegne av 16.000 medlemmer organisert i Delta, Negotia, Parat, Safe og Yrkestrafikkforbundet.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, det vil si at det kun forhandles om lønn. Det har ikke vært streik i et mellomoppgjør etter krigen.

Kan bli storstreik

YS har totalt varslet plassoppsigelse for drøyt 16.300 medlemmer, mens LO har gjort seg samme for 185.000 av sine. LOs streikeuttak i første runde blir klart klokka 16 tirsdag.

– Vi går alltid inn i en mekling i håp om å komme til en løsning. Men det er klart at vi forbereder oss på konflikt, sa Peggy Hessen Følsvik til NTB da LO brøt lønnsforhandlingene med NHO uka før påske.