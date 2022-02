Yaras kontorer truffet i Ukraina

Lørdag morgen ble bygningen til Yaras Ukraina-kontor i Kyiv truffet av et missil, skriver Yara-toppsjef Svein Tore Holsether på Linkedin.

Ingen ansatte skal være skadet i forbindelse med trefningen.

– Selv om vi er ekstremt takknemlig for at alle våre ansatte er gjort rede for, er det forferdelig å være vitne til det som skjer, skriver Hoelsether, og fortsetter med at Yara fordømmer den russiske regjeringens ulovlige militære angrep på Ukraina.

– Våre tanker går til alle de berørte, spesielt våre ukrainske kollegaer på bakken i Ukraina, og alle våre ukrainske ansatte andre steder i verden, skriver Hoelsether.

Yaras kommunikasjonssjef Kristin Nordal bekrefter at kontoret ble truffet lørdag morgen, og at alle ansatte er gjort rede for. Av sikkerhetsmessige årsaker ønsker ikke Nordal å oppgi hvor mange som jobber i landet, men det skal dreie seg om rundt en håndfull medarbeidere. Det er ingen nordmenn blant de ansatte i landet.

Fredag meldte Nordal at de var svært bekymret for den alvorlige situasjonen i Ukraina, og at sikkerheten til deres ansatte var deres viktigste prioritet.

«Alle våre ansatte er redegjort for og i sikkerhet, og vi gjør det vi kan for å støtte dem i denne vanskelige situasjonen», skrev Nordal i en uttalelse til presse-Norge.

Av sikkerhetsmessige årsaker vil ikke Nordal utdype hvordan hva de gjør for å hjelpe de ansatte, men hun forteller at de har jevnlig kontakt.

Yara er en av verdens største produsenter av gjødsel, og Nordal påpekte at krigen i Ukraina påvirker den globale matsikkerheten negativt, og dermed også selskapet. Situasjonen legger enda mer press på et allerede anstrengt matsystem, men det er for tidlig å si hvordan krigen påvirker Yara, skrev hun fredag:

Høye priser og høy volatilitet har vært en utfordring for matindustrien i Europa de siste månedene, noe som igjen påvirker global matsikkerhet negativt. Det som utspiller seg i Ukraina påvirker markedsutviklingen ytterligere for gjødsel, mat og en rekke råvarer knyttet til disse. Gitt usikkerheten og kompleksiteten i situasjonen, er det for tidlig å si noe om konsekvensen dette vil få i tiden fremover for industrien og driften vår.