Yara utvikler salt til energilagring

Yara er selvfølgelig mest kjent for kunstgjødsel, men de har også andre forretningsområder. Som utvikling av salt som kan ta vare på overskuddsvarme, overskudd av strøm fra sol- og vindkraft. Dette kan bli veldig stort og et viktig verktøy for dekarborisering i industrien og overgangen til fornybar energi, tror «saltsjefen» i selskapet.