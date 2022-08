Widerøe satser på å starte opp el-flyginger om få år

Widerøe har øynene på elfly. De har vi snakket med i flere år på Arendalsuka, og i år er ikke noe unntak. Nå har selskapet skilt ut et eget nullutlipp flyselskap, Widerøe Zero, som skal stå for satsingen, i nært samarbeid med Rolls Royce Electrical Norway.

Våre årlige samtalepartnere er som vanlig Andreas Kollbye Aks som nå er adm. direktør i Widerøe Zero, og adm. direktør i Rolls-Royce Norway, Sigurd Øvrebø. De forteller at elfly-planene er i ferd med å bli mye mer konkrete. De jobber tett sammen med en italiensk flyprodusent for å elektrifisere et av deres fly med en passasjerkapasitet på ni personer. Det er en liten begynnelse som Rolls Royce skal elektrifisere fra batterier, kraftelektronikk, motorer og alt det andre som skal til.

Går det som de to håper kan de første flyruten starte opp i 2026. Grunnlaget er det norske kortbanenettet hvor avstandene mellom 18 til 19 flyplassene gjør det mulig å fly helelektrisk og likevel tilfredsstille alle sikkerhetskravene som stilles til alle fly.

På lenger sikt jobber de med brasilianske Embraer. Da er det aktuelt å erstatte dagens Dash 8 med elektriske fly. Sannsynligvis vil slike store fly med 40 til 70 seter bruke en eller annen form for hybridisering. Om ikke batteriteknologien gjør store framskritt i årene framover.

