Waymo lover helt førerløse biler for taxitjenestens kunder

Blant de bedriftene som tester autonome biler på offentlig vei i USA finnes det en klar leder. Det er Alphabets datterselskap Waymo som drar fra konkurrentene. Det viser de obligatoriske testrapportene som har blitt sendt inn til det amerikanske Department of Motor Vehicles.

Blant totalt 48 aktører gjorde Waymos sikkerhetssjåfører færrest antall inngrep i kjøringen i løpet av 2018. Faktum er at bedriftens bil tok seg mer enn dobbelt så langt mellom tilfellene som den neste bilen på lista.

Og nå ser det ut til at lederen er i ferd med å ta et skikkelig langt skritt framover. I desember 2018 lanserte Waymo One en selvkjørende taxitjeneste. Tidligere i høst fikk kunder som har lastet ned den tilhørende appen, en epost hvor bedriften melder: Helt førerløse Waymo-biler er på vei.

«Vi er veldig glade over å kunne informere deg om at du snart kan få oppleve en førerløs biltur», skriver Waymo i eposten.

Kan tilsvare nivå 4

Kunder som blir koblet sammen med en helt førerløs bil skal informeres av appen om at det ikke kommer til å være en sikkerhetssjåfør i forsetet. Hvis man trenger hjelp i løpet av turen, kan man kontakte support via appens hjelp-knapp.

Ifølge Techcrunch har Waymo bekreftet at eposten kommer fra bedriften. Men det er uklart hvor mange førerløse biler det kommer til å dreie seg om, og hvilke eventuelle begrensninger det blir rundt kjøringene deres.

De førerløse taxiturene Waymo planlegger kan tilsvare nivå 4 ifølge SAE-skalaen. Dette er det nest høyeste nivået for autonome kjøretøy. Nivå 4 innebærer at systemet kjører bilen på egen hånd, under visse forutsetninger.