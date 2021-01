Waymo gjør retrett: Autonome biler skal ikke lenger kalles for «selvkjørende»

På 2010-tallet seilte selvkjørende biler opp som en het trend. Ikke minst etter at Tesla begynte å markedsføre assistanse-teknologien som en «autopilot». I 2015 sa dessuten Elon Musk:

– Jeg tror ikke vi trenger å bekymre oss for autonome biler fordi det er en ganske begrenset form for kunstig intelligens. Det er ikke noe jeg synes er spesielt vanskelig. Å få til autonom teknologi som kjører sikrere enn hva en person gjør, er mye lettere enn folk tror. Jeg ser det nesten som om vi har løst et problem.

Senere det året spådde Musk at Tesla ville ha «helt autonome kjøretøy» i 2018. Men det har ikke skjedd.

I 2014 lanserte SAE International en skala på fem nivåer for å beskrive teknologien, der nivå null består av biler helt uten disse systemene – mens nivå 5-kjøretøy er i stand til å kjøre seg selv «overalt under alle forhold».

Ignorer SAE-nivåer

Men de fleste selskaper velger å bruke sine egne navn i stedet for SAE-nivåene. Tesla er en av de mest åpenbare, men selv Volvo ignorerer også terminologien og nivåene.

– Vi kaller det ikke-overvåket kjøring, sa Alexander Eriksson ved Volvo da Ny Teknik intervjuet ham i fjor høst.

Denne innstillingen, å snakke om teknologien i generiske termer som «selvkjørende», eller ikke bruke SAE-definisjonen er noe som har blitt kritisert av flere sikkerhetsaktører. Dette får nå Waymo til å handle.

Alphabet-selskapet har nå gått ut og sagt at de helt vil slutte å bruke ordet selvkjøring.

Skille fra førerassistent-teknologi

– Det framstår kanskje som en liten endring, men det er viktig fordi presisjon i språket er viktig og kan redde liv. Vi har håp om at konsist språk vil hjelpe til å differensiere den fullt ut autonome teknologien som Waymo utvikler, fra førerassistent-teknologien (som noen ganger feilaktig blir omtalt som selvkjørende teknologi) som krever overvåking av en lisensiert menneskelig sjåfør, skriver Waymo i sin blogg.

Som et resultat av dette omdøper selskapet kampanjen for å undervise om teknologien fra «Let's talk self driving» til «Let's talk autonomous driving».

Artikkelen ble først publisert av NyTeknik.se.