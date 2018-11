Watson-sjef: Uten ny og smartere teknologi får vi et helsevesen som ikke er bærekraftig

Kunstig intelligens er helt avgjørende for å analysere og hente ut nyttig informasjon fra store datamengder. Ennå er utviklingen kommet kort på dette området, men det finnes knapt en sektor som ikke vil bli berørt av AI-teknologien. En av dem er helsesektoren. Et av de mest kjente AI-systemene her, er Watson - en IT-løsning som hjelper leger med å analysere data, stille diagnoser og foreslå behandlinger.