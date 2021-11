Walmart starter droneleveranse - skal levere til kundene på 30 minutter

Når kunder i området rundt Pea Ridge i Atlanta bestiller en drone-levert vare fra Walmart, skal leveransen komme innen 15 til 30 minutter, dalende ned i en liten fallskjerm.

Det blir første gang droner leverer direkte til Walmarts kunder, med et utvalg hygiene- og velværeprodukter som øyedråper, bleier og reseptfri medisin.

Tidligere har selskapet blant annet erfaring fra droneleveranser av beskyttelsesutstyr til sykehus i Nord-Carolina, skriver Fast company.

Har levert blod i 100 kilometer i timen

Prosjektet er et samarbeid med Zipline, et rwandisk logistikkselskap som begynte med leveranser av akuttmedisinsk utstyr i Rwanda i 2016.

Zipline har utviklet autonome, batterielektriske droner som hver kan bære opptil 1,6 kilo, opprinnelig nok til å levere tre standard halvkilospakker med blod til fødende kvinner og andre trengende pasienter.

Selskapet spesialiserer seg på raske leveranser. De har blant annet utviklet en rampe som bidrar til å få dronene opp i 100 kilometer i timen i løpet av bare 0,3 sekunder:

Mener dette er fremtidens helsetjenester

For å unngå potensielle problemer forbundet med landing, slippes pakkene ned i en fallskjerm når dronen er fremme hos kunden.

Presisjonen på vareslippet skal være i størrelsesorden "et par parkeringsplasser", ifølge selskapet.

Take-off fra plattformen. Om de to batterielektriske motorene i Ziplines drone skulle svikte, vil en innebygget fallskjerm slå seg ut. Foto: Zipline

– Vi har sett betydningen rask logistikk kan ha for å gjøre viktige, og til og med livreddende, produkter tilgjengelige på et øyeblikks varsel, sier Keller Rinaudo, medgründer og administerende direktør i Zipline i en pressemelding fra selskapet.

– I tillegg har de to siste årene vist nødvendigheten av å transportere medisinske produkter hjem til folk.

Han mener prosjektet i nordvestre Arkansas demonstrerer hvordan fremtidens tilgjengelige helsetjenester kan se ut.

Kundene kan følge dronen

Når en nettbestilling kommer inn, skal det aktuelle produktet pakkes av en ansatt og sendes ut fra en 25-fots droneplattform bak en lokal Walmart-forretning. Kunden skal kunne følge dronen via Ziplines app.

Ved full kapasitet skal droneanlegget kunne nå kunder i en radius på 8 mil.

– Ziplines drone kan bidra til å gi rask tilgang til nødvendige produkter for både mennesker som er vanskelig tilgjengelige og høyrisiko-grupper, som for eksempel bygdesamfunn og eldre kunder, sier Tom Ward, senior vice president for last mile-leveranser i Walmart.

Zipline har tidligere bygget verdens største nettverk fra droneleveranser i Ghana, og operer også i Rwanda, Nigeria og Japan. I fjor kom de også inn på markedet i USA, da de begynte å frakte beskyttelsesutstyr mellom helseinstitusjoner.

Siden 2016 skal de ha levert mer enn 4,5 millioner enheter medisinsk utstyr.

I Norge gjenstår det fortsatt en del utprøving før vi kan få det som spås å bli dyr dronepizza på døren.