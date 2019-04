Vy skal jobbe med mye mer enn tog

NSB har byttet navn til stor ståhei. Mange har uttrykt seg sterkt om vrakingen av «Norges Statsbaner» selv om selskapet ikke lenger er begrenset til Norge, ikke er statens forlengede arm, og ikke eier banelegemet. Det er faktisk flere i NSB som jobber i Norgesbuss enn som jobber med togkjøring.

Så det nye navnet blir Vy, og etter å ha hørt om fremtidsplanene deres skjønner vi at de ser transport av personer i et mye videre perspektiv enn det statsbanene var kjent for.

I dag snakker vi med direktør for mobilitet og reiseliv i NSB-konsernet, Synne Homble.

