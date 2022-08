Dette er et av tiltakene som ble vurdert på regjeringens møte med LO og NHO om strømstøtte til bedrifter tirsdag, opplyser kilder til TV 2.

Det er likevel et stykke fram i tid før noe er avgjort, og det ligger fortsatt flere alternativer på bordet, ifølge kanalen.

Stipendordningen er den samme som Virke foreslo tidligere i august. I et notat som ble sendt til flere departementer 11. august, tok Virke til orde for statsgaranterte lån for å hjelpe bedrifter med høye strømregninger.

– Ordningen kan kombineres med omgjøring av lån til tilskudd, dersom virksomheten oppfyller gitte kriterier. Disse kan tenkes å være knyttet til enøk og/eller energiomstilling, skrev Virke i notatet, som TV 2 har lest.

Regjeringen har sagt at strømstøtteordningen til bedrifter etter planen er klar i september.