Volkswagens programvare-sjef må gå

Volkswagens leder for programvaredivisjonen «Car.Software.Org» (CSO), Christian Senger, må ta sin hatt og gå. Dette er avdelingen som har fått ansvaret for å utvikle et felles operativsystem for Volkswagen-gruppens biler.

Det er bare to uker siden Senger, som er en del av styregruppen hos Volkswagen, offisielt ble leder for divisjonen, skriver Handelsblatt. Ifølge avisen er uenigheter i konsernledelsen og bekymringer rundt problemer med programvare til ID.3 og Golf 8 årsaken til at han nå må forlate sin stilling.

Dette kommer i forbindelse med en stor rokering i ledergruppen hos konsernet. I det siste har det vært utskifting av ledere i ulike avdelinger, blant annet hos Volkswagen, Skoda og Audi.

Senger kom til Volkswagen fra BMW, hvor han hadde ansvaret for å utvikle produsentens i-serie, altså BMW i3 og i8. Da programvaredivisjonen ble opprettet, var det nye takter hos konsernet. Selv om de ulike merkene i stor grad deler teknologi, deles de fleste utviklingsoppgavene mellom ulike merker. Nå skal en sentral organisasjon ha ansvaret for all programvareutvikling til alle merkene.

Kulturforskjeller

Avisen beskriver at Senger møtte en stor kulturforskjell da han gikk fra BMW til Volkswagen. Mens det hos BMW er styret som tar avgjørelser og implementerer dem, er det mange som skal ha et ord med i laget i Volkswagen-gruppen.

Avgjørelsen skal ha blitt møtt med mye misnøye hos lederne av de ulike bilmerkene, som skal ha fryktet å miste innflytelse og styring, skriver avisen.

Motstanden mot CSO skal derfor være betydelig internt, og Senger skal ha skaffet seg mange fiender, hevdes det.

Volkswagens øverste leder for elektrisk mobilitet Christian Senger besøkte Oslo i forbindelse med Møller Mobility Groups markering av én million solgte biler i Norge i2017. Bilde : Mathias Klingenberg

Samtidig er divisjonen helt sentral for Volkswagen-sjef Herbert Diess. De bruker i dag for det meste programvare fra underleverandører, og bare en liten del av koden som finnes i konsernets biler er skrevet internt. Det skal angivelig føre til en situasjon hvor mye må lappes sammen. Dette gjøres som regel hos de forskjellige merkene.

Tesla-modellen

Det er som regel slik at ulike komponenter i en bil kjører egen programvare. Det kan for eksempel være en modul som styrer automatgirkassen, en annen som styrer stabilitetskontroll, og atter en annen som styrer motoren. Altså en rekke ulike systemer, gjerne utviklet av ulike leverandører, som på ett eller annet vis må snakke sammen.

Motsatsen er Teslas tilnærming, hvor de utvikler det aller meste av programvare på egen hånd, med en sentral datamaskin som styrer hele systemet. Det gir for eksempel mulighet til å gjøre kontinuerlige justeringer av bilenes funksjoner, som enkelt dyttes ut til bilene via programvareoppdateringer.

Det er denne modellen Volkswagen ønsker å implementere, og det første eksempelet på et slikt produkt fra konsernet er ID.3, som skal fungere på denne måten. Volkswagen-sjefen har ved flere anledninger gitt uttrykk for at han tar Teslas forsprang på programvare på alvor.

Vil utvikle mer enn halvparten av programvaren selv

Målet med CSO er at Volkswagen innen 2025 skal utvikle 60 prosent av programvaren som brukes i bilene deres.

Det er ifølge Handelsblatt ikke kjent hvilken rolle Senger nå skal ha i Volkswagen, men avisens kilder hevder at han fremdeles er ønsket i konsernet. Det er nå Audi-sjef Markus Duesmann som skal være ansvarlig for programvareutviklingen hos Volkswagen.

Rykter i tysk næringslivspresse sier at Volkswagen har hatt mange utfordringer med å få programvaren på plass til lansering av ID.3. Det har ikke blitt bekreftet offisielt av Volkswagen at de strever med programvaren.

Når bilen kommer på markedet i september, vil den til å begynne med leveres uten alle programvarefunksjoner på plass. De manglende funksjonene er knyttet til smarttelefonspeiling via Android Auto og Apple Carplay, og HUD-skjermen. Disse bilene skal oppdateres over nyttår, mens biler med alle funksjoner skal leveres i høst.