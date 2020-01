VW-sjefen: Det er for billig å slippe ut CO₂

Volkswagen-sjef Herbert Diess mener det er for billig å slippe ut CO₂. Han ønsker seg høyere priser for å forurense

– Jeg syns prisen er for lav. Jeg kunne tenke meg å se en høyere CO₂-skatt fra politikerne, sier han ifølge nyhetsbyrået DPA, som gjengir deler av et intervju Diess ga til avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung i Davos.

Han sikter til de tyske satsene for å slippe ut CO₂, som i år er satt til 25 euro per tonn CO₂. Han sammenligner med Sverige, hvor prisen er over 100 euro per tonn, og viser til at det fungerer bra der.

Sverige har verdens høyeste CO₂-avgift, som legges på utslipp fra ikke-fornybare kilder som ikke er omfattet av EUs klimakvotesystem. I praksis er dette drivstoff og mineralolje.

Til sammenligning er CO₂-avgiften rundt 55 euro per tonn i Norge.

Høyere pris kan hjelpe elbilen

Den føderale tyske CO₂-avgiften legges på fossilt brensel, og inkluderer bensin og diesel. Høyere priser på fossilt drivstoff vil antakeligvis gjøre det enklere for Diess å selge Volkswagens kommende elbiler i hjemlandet.

Volkswagen-sjef Herbert Diess under et arrangement for ID.3. Foto : Mathias Klingenberg

Tyskland er nå Europas største marked for ladbare biler målt i antall biler solgt. I tredje kvartal i fjor ble det solgt til sammen 132.508 slike biler i hele EU og EFTA. 26.858 av disse ble solgt i Tyskland. Altså rett over 20 prosent.

Til sammenligning ble det solgt 17.571 ladbare biler i Norge i tredje kvartal, eller rett over 13 prosent, ifølge ACEA.

Hensikten med CO₂-avgiften i Tyskland er å gjøre det mer attraktivt å velge null- og lavutslippsbiler. Det vil dessuten flytte CO₂-utslippet fra bilene over i EUs klimakvotesystem, og i teorien stimulere til økte investeringer i fornybar energi.

Mange biler på vei

Om det ikke oppleves tilstrekkelig som en ulempe, vil det imidlertid bli verre for Volkswagen å selge elbiler i Tyskland. Det kan igjen føre til at tyskerne fortsetter å kjøpe biler med høyt CO₂-utslipp.

Det vil gjøre det vanskelig for Volkswagen å oppfylle EUs utslippskrav, som fra 2021 er maksimalt 95 gram CO₂ per kilometer i snitt for alle bilmodeller de selger.

Volkswagen-gruppen har en rekke elbiler på vei til markedet. Foruten Audis E-Tron-modeller, og nye elbiler fra Skoda og Seat, er det også knyttet stor forventning til den kommende Volkswagen ID. 3, som kommer i høst.

Tesla er lederen

Volkswagen ID.3. Foto : Mathias Klingenberg

Diess tror at Volkswagen skal gjøre det bra med sine elbiler. Men han sier at det i øyeblikket er Tesla som viser dem hvordan det skal gjøres i praksis.

– Vi er fortsatt ganske sikre på at vi kan holde følge dersom vi raskt starter opp med elektrisk mobilitet, og bygger opp de nødvendige programvareferdighetene, sier han. Han legger til at Tesla vil fortsette å øke sitt salg, og at den amerikanske produsenten sannsynligvis vil forbli den største utfordreren deres.

Renault spanderer elbilinsentiver

Det er for øvrig flere tiltak enn høyere drivstoffavgifter som kan gjøre elbil mer interessant. I Tyskland er planen at det skal betales en økonomisk støtte til de som velger å kjøpe elbil.

Det blir i november vedtatt en føderal subsidie på 6000 euro for helelektriske biler som koster under 40.000 euro. Men inntil videre er ikke subsidien på plass. Det har bremset elbilsalget i landet, mener Renault.

De hevder nå å være lei av å vente på myndighetene, og spanderer nå denne subsidien på nye kunder. Renault slår dermed av 6000 euro på prisen, rundt 60.000 kroner, skriver Automobilwoche.

Avslaget inkluderer imidlertid dagens subsidie, som er på 4000 euro, så alt kommer ikke ut av den franske bilprodusentens lomme. Renault Zoe var den mest solgte elbilen i Tyskland i 2018 og 2019, og hensikten med stuntet er åpenbart et forsøk på å beholde posisjonen.

Tyskerne er generelt åpne for å kjøpe biler med lavere utslipp. En fersk undersøkelse fra DAT (Deutschen Automobil Treuhand) viser at 12 prosent av nybilkjøperne har vurdert elbil. 68 prosent er villige til å betale mer for en bil som bruker mindre drivstoff.