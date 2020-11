Volkswagen skal satse nesten 100 milliarder kroner i året på elbil

Volkswagen-gruppen planlegger sine investeringer i perioden 2021 til 2025, og satser nå mer penger på elektrisk mobilitet.

De øker investeringene med to milliarder euro, altså omtrent 21 milliarder kroner, sammenlignet med tidligere publiserte investeringsmål.

Summen er nå til sammen 35 milliarder euro mellom 2021 og 2025, tilsvarende 375 milliarder kroner. Dette ut av en total investering i perioden på 73 milliarder euro (782 milliarder kroner) som skal gå til utvikling av fremtidsrettet teknologi som også inkluderer 11 milliarder euro til hybridisering og 27 milliarder euro til digitalisering.

Disse investeringene skal utgjøre omtrent halvparten av alle investeringer Volkswagen gjør i denne femårsperioden. Investeringer i kinesiske fellesforetak er ikke inkludert i denne summen.

Planene er basert på en moderat vekst i den globale økonomien de neste fem årene.

Mer penger til programvare

Volkswagen-sjef Herbert Diess sier i en pressemelding at de staker ut kursen mot en batterielektrisk fremtid, og at de nå er verdensledere takket være sine elbilmodeller og elbilplattformer.

– I de kommende årene blir det også viktig å ta en ledende posisjon innen kjøretøyprogramvare. Kun som et digitalt mobilitetsselskap kan vi møte folks behov for individuell, bærekraftig og fullstendig nettverkstilkoblet mobilitet i fremtiden. For å gjøre dette, har vi nå doblet våre investeringer i digitalisering, sier han.

Volkswagen-gruppen ser for seg å øke andelen egenutviklet programvare i sine biler fra 10 prosent i dag til 60 prosent i 2024. En stor del av summen skal gå til å utvikle kunstig intelligens, autonomi og digitalisering av interne prosesser.

Foruten dette ser Volkswagen for seg omorganisering som skal gi 30 prosent økning i produktivitet. De kommer til å kutte modellvarianter, motor-girkasse-kombinasjoner og utstyr som det ikke er stor etterspørsel etter. Dette skal redusere kompleksiteten i porteføljen.

Volkswagen investerer 35 milliarder i elbiler de neste fem årene. Bilde: Volkswagen

26 millioner elbiler

Volkswagen-gruppen ser for seg å selge 26 millioner elbiler innen 2030, hvorav 19 millioner er basert på deres MEB-plattform, mens resten stort sett skal være basert på PPE-plattformen som Audi og Porsche utvikler sammen.

Til sammenligning ser de for seg å selge 7 millioner hybridbiler i samme periode.

Volkswagen skal for øvrig bygge biler som ID. 4 og den kommende «elektriske Passaten» ID. Aero (kalt Volkswagen Aero i pressemeldingen) ved sin fabrikk i Emden fra 2023. ID. 4 bygges i dag i Zwickau.

Ved fabrikken i Wolfsburg skal de sette sammen folkefrakteren ID. Buzz og SUV-er for andre bilmerker i gruppen. Den første skal komme i 2024.