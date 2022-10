Volkswagen og Ford trekker seg fra Argo AI – et selskap som utvikler teknologi for selvkjørende biler. Bedriften er et fellesforetal med Ford, etter at begge gikk inn med 40 prosent eierandel hver i 2019.

Argo AI ble etablert i 2016, og målet er å utvikle robottaxier, altså helt førerløse biler som kan hyres til turer rundt i byer. Så langt er Argo AIs teknologi i bruk enkelte steder i USA, og testes i Hamburg og München med Volkswagens biler.

For Volkswagen er målet å rulle ut teknologien gjennom deres transporttjeneste MOIA i Hamburg i 2025. Nå ser det ikke ut til å bli noe av. Når både Volkswagen og Ford kaster inn håndkleet, betyr det i praksis at Argo AI legges ned. De ansatte fikk beskjeden onsdag denne uken.

Ford har trukket seg helt ut, og avskriver 2,7 milliarder dollar. Volkswagen sier at de ikke lenger vil investere i selskapet.

Skal fortsatt ha selvkjørende biler i 2025

Volkswagen planlegger fremdeles å kunne tilby selvkjørende biler i Hamburg i 2025. Dette med teknologi utviklet av Bosch og Horizon Robotics, som skal utvikle automatiserte og autonome systemer for Volkswagens programvarehus Cariad. I tillegg skal en ny partner offentliggjøres. Det er ikke kjent hvem dette blir.

I en uttalelse sier Volkswagen-sjef Oliver Blume at fokus og hastighet er viktig når fremtidsteknologi utvikles, og at målet er å tilby kundene de beste funksjonene så raskt som mulig, samtidig som utviklingen er så kostnadseffektiv som mulig.

Volkswagen og Ford vil nå dele det som er igjen av Argo AI mellom selg, skriver avisen Wirtschaftswoche, ved å overføre teknologi og ingeniører til de to bilprodusentene.

Vil utvikle bedre førerstøttesystemer

Ford-sjef Jim Farley sier ifølge Reuters at Ford nå vil flytte utviklingsfokuset fra autonome biler utviklet av Argo, til avanserte førerstøttesystemer utviklet internt hos Ford. Volkswagen uttrykker det samme.

– Lønnsomme helt autonome kjøretøyer i stor skala er langt unna, og vi trenger ikke nødvendigvis å skape den teknologien selv, sier han.

Farley sier at det estimeres at det er brukt mer enn hundre milliarder dollar på å investere i teknologi som gjør biler selvkjørende, men at det så langt ikke er noen som har lagt frem en lønnsom forretningsmodell.