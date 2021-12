Visuell befaring ikke lenger nok, heretter skal det bores hull i våtromsvegger før boligsalg

Avhendingsloven slik den er i dag, ble utformet i 1992 for å beskytte selgeren, som blant annet Norges Eiendomsmeglerforbund mente bar for stor del av ansvaret ved omsetning av boliger. Derfor ble det åpnet for å legge inn et generelt forbehold om at en bolig kan selges «som den er».