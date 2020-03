Visningsrekord til tross for viruskrise

Mer enn 600 på visning i en vanlig norsk leilighet i løpet av én time har høyst sannsynlig aldri før skjedd. Men nå kan det bli vanlig. Så fornøyd er Veidekke med resultatet av den virtuelle visningen på Facebook at salgs- og markedsdirektør Rita Berg Hansen allerede forbereder flere prosjekter med web-visning.

– Det er en fin måte å nå kunden på i dagens situasjon. Når de ikke kan komme til oss så får vi komme til dem, sier Berg Hansen.

Hun er ikke bare overrasket over antallet, men også over at gjennomsnittlig besøkstid var tre minutter og 14 sekunder.

Bedre enn forventet

– Vi er veldig positivt overasket, dette var langt over hva vi forventet. Dette var kun den første runden. Nå ser vi etter forbedringer og opitmaliseringer før neste runde.

En av forbedringene er å kutte tiden. Visningen på Gartnerhallen varte i en hel time, det er i meste laget, mener Berg Hansen.

Selv om visningen gikk live, med anledning til å stille spørsmål underveis, var det gjort filming på forhånd. Et profesjonelt kamerateam hadde filmet området, utearealene, trappeganger og latt selgerne vise frem deler av prosjektet som ikke var synlig fra visningsleiligheten

Berg Hansen er krystallklar på at denne salgsformen vil Veidekke fortsette å bruke, også når forholdene er tilbake til normalen.

Vil kombinere ny og gammel visning

– Ja, absolutt. Men da i kombinasjon med tradisjonell visning. Folk trenger å møtes, og å se hverandre i øynene. Men det er klart at når vi tvinges til å ta i bruk digitale løsninger og opplever at vi når mer enn 600 mulige kunder, da fortsetter vi, sier Berg Hansen.

Ennå har det ikke resultert i salg, men det bekymrer ikke salgsdirektøren.

– Vi har 32 usolgte leiligheter i et prosjekt med 539 enheter som er klare til overtakelse i 2021. Da går det ikke like fort som ved salg av bruktboliger.