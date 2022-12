Når Vipps lanseres i 2015 blir det en suksess over natta: På bare noen få dager laster flere titalls tusen nordmenn ned appen.

Tre år senere, tas et nytt verb inn i ordboka. Nå sender vi ikke lenger penger med Vipps, vi vippser.

Det er ingen tvil om at Vipps er en fulltreffer, men hva er oppskriften på en slik suksess?

En viktig faktor for å lykkes i teknologibransjen er riktig timing, og der traff Vipps blink. Men Vipps var ikke den første norske betalingsappen, og i et marked hvor man slåss mot teknologigiganter som Facebook og Google, holder det ikke bare å komme i tide.

I den første episoden av podkasten «Flopp eller fulltreffer» får vi høre historien om Vipps. Sjef i Vipps, Rune Garborg, er med og forteller om hvorfor han tror betalingsappen har blitt en fulltreffer, og om hva som er planene for framtiden.

Ny podkast: Flopp eller fulltreffer

«Det er typisk norsk å være god», sa Gro Harlem Brundtland. Men bortsett fra innen olje og fiskeoppdrett (og en betalingsapp), hvor gode er egentlig Norge på teknologi?

I podkasten «Flopp eller fulltreffer» følger vi historiene om teknologisatsinger i Norge, fra start til slutt, gjennom motgang og medgang. Studentene og journalistene Vilde Alstad og Sara Engesvik forsøker å få et grep om både selve teknologien, hva som skjedde og ikke minst komme litt nærmere et svar på hvorfor noen lykkes, mens andre mislykkes.

Hvorfor lage en podkast om norsk teknologihistorie?

– Dette er spennende historier å fortelle som handler om teknologi som har endret både folks hverdags- og næringsliv, sier Tor M. Nondal, redaktør i TU Media.

Han sier at mange trolig kjenner til deler av teknologien som podkasten tar for seg, men at færre har et helhetlig bilde av historien bak.

– Dette er en mulighet til å lære om norsk teknologi og historie, sier Nondal.

«Internett er en flopp» – Hva er suksessoppskriften?

Hvorfor er det noen teknologier som flopper, mens andre blir en suksess, nærmest over natta?

Det finnes ingen enkel suksessoppskrift på hvordan lage den neste store teknologiske «hit'en», men man ønsker helst at oppfinnelsen skal fylle behov man har. På den andre sider skaper også teknologi nye behov, som vi ikke visste vi hadde.

Mennesker har også en tendens til å være skeptiske til ny teknologi. Leif Osvolds uttalelse fra 1996 om at «internett er en flopp» står som et kroneksempel på dette. Med tanke på hvor du leser denne artikkelen, er det ikke kontroversielt å si seg uenig med utsagnet.

Alstad og Engesvik har intervjuet både eksperter og teknologiaktører og de forsøker å finne ut av hva det er som gjør noe til en suksess. Denne første sesongen vil blant annet handle om hvorfor vi har DAB-radio i Norge, hva som skjedde med Flexus i Oslo og hva som gikk galt med regjeringens Smittestopp-app under pandemien.

Episodene kommer hver tirsdag.