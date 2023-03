Vil utvikle drosjenæringen med ny teknologi

Mange tror at Uber er et tilbakelagt kapittel i Norge. Slik er det ikke. Siden 1. november i 2020 har Uber X igjen blitt tillatt, men kravet er at det skal være en lisensiert drosjesjåfør bak rattet. Og Uber gjør ikke krav på noe enerett til sjåførene, de kan kjøre for andre om de vil. Likevel har ikke tilbakekomsten fått mye oppmerksomhet under pandemien.

Det som fremfor noe gjorde Uber så populære, var teknologiplattformen. Både brukerne og sjåføren hadde full kontroll i appen, og begge kunne gi opplevelsen karakter. Det ga et stort insitament for å yte best mulig service – fra begge sider. Men i noen land fikk den tradisjonelle drosjenæringen gehør for at dette burde forbys.

Nå er selskapet altså tilbake, men sjåførene må selv registrere et eget selskap eller være med i et annet drosjeselskap. Dessuten handler det ikke lenger bare om persontransport, men også om pakker.

Ubers nordensjef Peter Løfstrand, som vi snakker med i dagens podkast og som er utdannet både ingeniør og flygeleder, forteller at Uber Connect tar seg av pakker, mens Uber Eat er blitt en stor leverandør av mat.

Selskapet vil også bli mer miljøvennlige. De har satt av 800 millioner dollar for at alle bilene de bruker i Europa, skal være elektriske innen 2030. For å få mest mulig ut av energien jobber de også med å utvikle appen slik at det blir minst mulig ventetid og at rutene beregnes slik at de unngår kø.

– Jo flere folk vi setter i færre biler, jo færre biler får vi på veiene, med mindre trengsel og mindre utslipp, poengterer Løfstrand.

Teknisk sett: Moberg & Valmot

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.

Normalt publiseres Teknisk sett hver torsdag ettermiddag.