Vil utnytte både vinden, bølgene og solen til havs

– Det er et tankekors at når du setter en så stor installasjon i havet, at du ikke utnytter den største energibæreren av alle, nemlig bølgeenergi.

Det sier spesialingeniør Einar Sundal i Rosenberg Verft om vindturbiner.

Sundal har også sitt egen selskap, Flexible Floating Systems, som Rosenberg har en lisensavtale med. Og det er ideene han har utviklet her, som kan bli til en havbasert energirevolusjon. Rosenberg-selskapet Flex2Power utvikler nå konseptet, som går ut på å hente ut all tilgjengelig energi når vi likevel skal ha flytende vindturbiner i havet utenfor Norge.

Det betyr at den spesielle konstruksjonen er en flytende plattform for fire vindturbiner, som også kan utnytte energien som treffer anlegget gjennom havbølger. Det spesielle er at systemet fanger bølgeenergien som kommer gjennom alle seks frihetsgrader. Det er mye mer enn noe bølgekraftverk til nå, og det innebærer at bølgene står for like mye energi som vinden produserer. I tillegg er det god plass til solpaneler som bidrar når det ikke blåser og bølgehøyden er lav.

Til sammen vil et fullskala anlegg yte 65 MW. I 2025 håper Sundal å kunne starte opp en pilotplattform med en vindturbin på 5 MW. Sammen med bølgeanlegget på 6 MW og et lite solbidrag er den beregnet til å yte opptil 11,2 MW.

Sundal regner med at strømprisen blir mye lavere enn alternativ havbasert vindkraft. Han har beregnet den til 49 eurocent per MWh, men det er ikke bare pris som er viktig her. Slike anlegg vil bruke mindre areal, ha færre ankerpunkter og medføre mindre behov for kabling fordi turbiner kan kobles sammen på plattformen. Dette snakker vi om i dagens podkast.

Se videoen som forklarer konseptet her.

