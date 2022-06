– Den står fortsatt, men har fått et alvorlig søkk, skrev politiet på Twitter tirsdag kveld, og påpekte at ingen personer er skadd.

Statens vegvesen i nord tvitrer betegner konstruksjonssvikten i brua som kritisk og sier den vil være stengt i en lengre periode.

Omkjøring via Finland

Ordfører i Kvænangen kommune, Eirik Losnegård Mevik, sier til avisa Framtid i nord at kommunen er i kontakt med Statsforvalteren for å finne en løsning på situasjonen.

– Det kommunen gjør nå er å sette en på vakt på E6 i Burfjord som skal få sluset tungtrafikken til side. Så har vi også folk på stedet ved brua som passer på, sier Mevik.

Omkjøringen via Finland gjør den normalt 381 kilometer lange veien mellom Tromsø og Alta, til en vei på 545 kilometer.

Midlertidig bru

Onsdag melder Vegvesenet at de setter inn en midlertidig bru. Den er klar om et par uker.

– Statens vegvesen har beredskapsbruer på lager, men det vil likevel ta inntil to uker å få fraktet og montert brua, sier bruforvalter Frode Lyng Hansen i Statens vegvesen.

Hansen har vurdert skadene på brua.

– Konstruksjonsskadene er så alvorlige at brua ikke kan repareres. Vi vurderer nå om vi skal la brua kollapse av seg selv, eller om vi skal ta den ned, sier han.

E6 over Kvænangen i Troms og Finnmark er dermed stengt. Inntil den midlertidige brua er på plass, er eneste omkjøringsmulighet via Finland.

Gammelbrua ble tatt av flom i fjor

Så sent som i fjor tok vårflommen den gamle broen over Badderelva. Da var det så vidt at ikke også den nye brua, som nå er ødelagt, ble tatt av den høye vannstanden.

E6 i Badderen ble lagt om i 1986, og broen som krysser i dag er en 37 meter lang betongbro.