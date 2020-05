Vil samle 7,5 milliarder euro til koronakamp. Erna inntar lederrolle

Initiativet kom fra G20-landene, som ba EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen om å ta ansvaret for gjennomføringen etter at WHO og andre internasjonale aktører sammen ba om et felles løft i kampen mot viruset.

Målet er å få regjeringer og næringsliv til å gi penger til det som er kalt Coronavirus Global Response. Pengene som kommer inn skal fordeles mellom tre felt: diagnostisering, som i praksis betyr testing, så følger behandling og det tredje elementet er utvikling av vaksiner.

Tilgjengelig for alle til lav pris

– Vi må samle verden, både ledere og befolkning i en felles kamp mot koronaviruset. Om bare ti dager starter vi en global innsamling. En skikkelig maraton, for å vinne over koronaviruset kreves en global og varig respons på mange fronter. Vi må utvikle vaksiner, produsere dem og gjøre dem tilgjengelig i alle verdens hjørner. Vi må også gjøre dem tilgjengelige til rimelig pris, sa Ursula von der Leyen da hun lanserte konferansen.

Ursula von der Leyen, EU-kommisjonens president, står som arrangør av giverkonferansen der målet er å samle 7,5 milliarder euro. Foto: Reuters

Ved siden av EU-kommisjonen står Norge, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og Saudi-Arabia sammen som vertskap for konferansen. Norge er det eneste landet utenfor G20 som er bedt om å ta en lederrolle.

Sammen med de andre europeiske lederne har Solberg som mål å samle inn 7,5 milliarder euro, som tilsvarer i overkant av 85 milliarder kroner.

Etter hva Teknisk Ukeblad forstår jobbes det intenst både i EU-administrasjonen og i både UD og på Statsministerens kontor for å få alle detaljer på plass før konferansen starter mandag ettermiddag. Konferansen kan du følge her.

Områdeansvar og oppfølging

Det er ennå noe usikkerhet knyttet til hva Norges lederrolle blir. Høyst sannsynlig får Erna Solberg ansvaret for videre oppfølging av et av de tre områdene, test, vaksine eller behandling. Så langt har norske myndigheter engasjert seg i vaksine, med støtte til både Cepi og Gapi

På regjeringens nettsider går det frem at Norge vil vektlegge Cepi og vaksinealliansen Gavi, det er derfor grunn til å tro at det blir jobben Erna Solberg får.

Gavi er en organisasjon som arbeider for å gjøre vaksiner tilgjengelig for verdens fattigste land. Norge spilte en rolle da Gavi ble stiftet, hovedpartnerne er Unicef, WHO, Verdensbanken og Bill & Melinda Gates Foundation.

Cepi, Coalition for epidemic preparedness innovation, ble stiftet i 2017 og jobber med å utvikle vaksiner mot sykdommer som kan bli epidemier. Ellen Høeg, Policy Manager i Cepis hovedkontor, sier at gruppen nå har tre vaksinekandidater i klinisk utprøving.

– Målet var å starte klinisk testing i løpet av 16 uker, det er et ganske hårete mål. Målet viste seg å være realistisk, for én av våre partnere klarte det enda raskere, sier Høeg.

Hun håper konferansen på mandag kan bringe penger til videre utvikling. Totalt har Cepi estimert at prisen for å utvikle, produsere og få spredt vaksiner vil komme på to milliarder amerikanske dollar.

– Vi har nå 915 millioner amerikanske dollar, og mangler derfor 1,1 milliarder. Hittil har Norge vært den største giveren med 2,2 milliarder kroner, eller 209 millioner dollar, sier Høeg.