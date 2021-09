Vil rydde i kaoset: Ny ladekabel erstatter to kabler

Alle som har prøvd å kjøre elbil eller ladehybrid, har måttet hanskes med disse virkelig store kablene. De er ikke bare upraktiske, de er tunge å håndtere og tar mye plass i bilen. Bosch har nå funnet en løsning på dette og lanserer en kabel med en integrert kontrollenhet.

Den nye kabelen har en adapter for type 2 og schuko, noe som betyr at den erstatter behovet for å ha begge samtidig. Men det smarte med den integrerte kontrollenheten er at du slipper den store «klossen» som kabler for 230 volt ellers har.

Bosch hevder at deres nyhet derfor veier 40 prosent mindre enn konvensjonelle kabler, og at den gir større fleksibilitet ved at den kan brukes til både vegguttak og ladebokser.

Produsenten vil sette kabelen i produksjon om kort tid, og i en uttalelse sier selskapet at det har et håp om at det vil bli standardutstyr for elbiler i fremtiden.

Nøyaktig hva den vil koste løst gjenstår å se, først i midten av 2022 forventer Bosch å begynne å selge kabelen til bilprodusenter og forbrukere.

Artikkelen ble først publisert av NyTeknik.