Vil overvåke pasienter med radar

Ideen var UWB, ultra-wideband-teknologi, krympet ned på en silisiumbrikke i form av en radar, da Novelda-radaren ble født på Universitetet i Oslo i 2005. Den jobber på et frekvensbånd under 10 GHz, hvor det ultrabrede båndet er på mer enn 500 MHz. Radaren sender ut mellom 20 og 100 millioner pulser i sekundet i dette båndet, de er så korte i tid at den kan brukes innendørs med ekstremt lite utstrålt effekt.