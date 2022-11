Vil overføre Ring 1 til Oslo og stenge for privatbiler

I forslaget som Venstres leder Guri Melby, samt representantene Ola Elvestuen og Grunde Almeland leverte Stortinget 15. november, peker de på at veien går «gjennom Oslos sentrumskjerne og har mye å si for hvordan byen oppleves for dem som ferdes i den til daglig. Oslo kommune har selv behov for at denne strekningen er kapasitetssterk nok til å tåle kollektivtrafikken og annen nødvendig transport gjennom byen. Likevel er det åpenbart muligheter for å kunne gjøre denne veien mer tilpasset de urbane omgivelsene den går gjennom. Dette ville vært enklere hvis veien var kommunal.»