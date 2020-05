Vil øke produksjonen av legemidler i Norge

Den store medisinmangelen Norge opplevde i fjor var ikke et nasjonalt fenomen. Den samme mangelen oppsto i svært mange land rundt om i verden. Det er mange årsaker til at antallet og varigheten av slike mangelsituasjoner har økt gjennom flere år. Det blir neppe bedre med koronakrisen verden gjennomgår nå. Tvert imot kan det bli verre fordi mange land ser behovet for å bygge opp lagre av viktige legemidler og prioritere innenlandsk produksjon til seg selv. Det er mildt sagt ikke bra for Norge, fordi vi produserer så lite selv.

Vi er spesielt utsatt

– Nesten hundre prosent av legemidlene vi bruker i Norge er importert. Legemiddelverket registrerte i fjor det verste året noen gang, med mer enn 1200 mangelsituasjoner. Vi er svært utsatt. Vi har opplevd mangelsituasjoner hvor for eksempel pasienter med stoffskiftesykdommer har stått uten sin medisin i lange perioder. Det er bare én gruppe. Bak mange av disse mangelsituasjonene finner vi pasientgrupper som er helt avhengig av visse medisiner. Det er sannsynlig at dette kommer til å utvikle seg til det verre, både på grunn av koronakrisen og de underliggende problemene som har gjort situasjonen så ille som den er nå. Brexit kommer også til å påvirke situasjonen negativt. Husk at alle manglene vi opplevde i fjor var før vi fikk pandemien vi er oppe i nå, sier sjef for den norske legemiddelprodusenten Curida på Elverum, Leif Runde Skymoen, på videomøte hjemmefra.

Han er utdannet farmasøyt fra UiO og Oxford og har en master of management fra BI. Skymoen har jobbet lenge i legemiddelindustrien, og har drevet et nasjonalt nettverk for hjerneforskning.

Etablert av ansatte

Legemiddelfabrikken på Elverum har en lang historie. Den ble etablert av Apotekforeningen i 1974 for å produsere legemidler for norske apotek som den gangen var et monopol. Senere ble den overtatt av Nycomed, som var selve flaggskipet i norsk farmasøytisk industri. De var en veldig viktig aktør for produksjon og utvikling av farmasøytisk kompetanse her i landet. For ni år siden kjøpte japanske Takeda den norske hjørnesteinsbedriften. De fant etter hvert ut at de hadde for mange fabrikker. Konklusjonen ble at de ville legge ned fabrikken på Elverum og flytte produksjonen ut av landet. Det var ingen god nyhet for de 200 ansatte. Det var ikke flust med høyteknologibedrifter i området.

Resultatet ble at mange av de ansatte for fem år siden gikk sammen om å kjøpe fabrikken og deler av produksjonsutstyret. Den 1. juli i 2015 overtok de fabrikken. Det reddet mange av arbeidsplassene og de fikk utnyttet kompetansen sin.

Curida, som de døpte seg selv, startet med snaut 50 personer. I dag er de 110, men nå må de ha 30 til 50 nye medarbeidere for å betjene de nye store eksportkontraktene de har inngått.

Siden etableringen i 2015 har flere investorer kommet til, bl.a. Staten med litt under 20 prosent gjennom Investinor. De ansattes eget selskap er fortsatt største enkeltaksjonær. Det aller meste av legemidlene selskapet produserer går til eksport.

Det er en håndfull legemiddelprodusenter i Norge, men industrien er liten i forhold til i mange andre land og mest innrettet mot eksport. Curida er nesten alene om å være et helt norskeidlegemiddelproduserende selskap.

Sårbare forsyninger

Skymoen peker på at internasjonale forsyninger av legemidler og råmaterialer til produksjon av legemidler, generelt sett er sårbare, selv i en normalsituasjon. I en krise, som den vi opplever nå, røyner det ekstra på fordi transport og logistikk også sliter.

– Selv om norske myndigheter nå ønsker å kjøpe er det ikke sikkert at de får tak i hverken råmaterialer eller legemidler. Legemidler som man håper kan ha en effekt på virusinfeksjonen er støvsuget fra markedet. Vi er veldig avhengige av produksjonen i India og Kina, som er verdens største produsenter. I India stenger de nå eksporten av råmaterialer. Da kan norske produsenter få problemer med å produsere det vi ellers kunne gjort her i Norge, sier han.

Curida har foreslått for norske myndigheter at de sørger for å holde et lager av råmaterialer for å kunne produsere legemidler her i landet om importen svikter. Lageret må bygges opp i en normalsituasjon. I en krisesituasjon vil det være vanskelig å bygge opp et godt nok lager av slike materialer, såkalte APIs – Active Pharmaceutical Ingredients.

Billigere

Skymoen mener det vil både gjøre oss bedre rustet til å håndtere mangelsituasjoner på legemidler. Råmaterialene til produksjon av medisiner har som regel vesentlig lenger holdbarhet enn medisinene selv når de først er produsert. I stedet for å lagre masse ferdigprodusert medisin vil det være billigere å lagre råvarer slik at man kan produsere medisiner når det oppstår mangelsituasjoner.

Sterilt: Curidas ansatte har flere tiårs erfaring fra produksjon av sterile legemidler. De produseres etter de strengeste kvalitetskrav for å ivareta pasientenes sikkerhet. Foto: Curida

– Dette er billigere fordi råvarer koster en brøkdel av det ferdige legemidler gjør, og på grunn av lengre holdbarhet. Råvarer kan ofte også analyseres på nytt når holdbarhetstiden nærmer seg slutten, sier han.

Det er vanlig at legemidler har en varighet på to til tre år. Råvarene, derimot, kan vare dobbelt så lenge, eller mer.

Slike råmaterialer kan være mer eller mindre komplekse kjemiske virkemidler, men også i form av stadig mer biologiske virkestoffer. Slike krever mer avanserte produksjonsmetoder og da kan det lettere oppstå flaskehalser i fremstillingen av medisin som blir til mangel i markedet.

Plan for selvforsyning

Curida er i dialog med myndighetene om å kunne hjelpe til så langt det lar seg gjøre under koronautbruddet, men begrensede lagre gjør det vanskelig å produsere veldig mye.

– Det er viktig at vi som nasjon tar lærdom av det som skjer nå og sørger for at vi er bedre forberedt til neste gang. Det tror jeg kommer til å skje, sier Skymoen.

Selskapet har nå tilbudt myndighetene å holde oversikt over råmaterialene Norge bør ha langtidslager av for å kunne produsere de aller viktigste medisinene når det oppstår mangelsituasjoner. De aller viktigste kan dreie seg om muligheten til å produsere mellom 50 og 100 viktige legemidler som pasienter og sykehus trenger. Det kan være råstoffer for å produsere legemidler til anestesi og smertebehandling, og for eksempel adrenalin og antibiotika.

Curida vil også kunne anskaffe slike råvarer og sørge for at de lagres forsvarlig og de vil utvide produksjonsanlegget slik at de kan produsere medisin på kort varsel om det skulle oppstå mangel.

Skulle det bli aktuelt på kort sikt å etablere norsk produksjon av legemidler må det først jobbes med å få tak i råmaterialer. Det er ikke enkelt i den situasjonen verden er i nå, men Skymoen tror det er mulig å få til noe.

Han tror likevel ikke det er mulig å løse alle problemer når man står midt i krisen. Norge må være bedre forberedt neste gang. Det må gjøres endringer i regelverket og det må etableres en modell slik at det er et økonomisk fundament for å bygge opp og vedlikeholde slik kapasitet.