Vil lage appstore for tog

Siemens har satt i gang et stort prosjekt for å forenkle arbeidet med digitalisering i industrien. De vil lage en markedsplass for industrielle applikasjoner og tilby dem gjennom en slags appstore. Men Xcelerator er ikke like åpen som de butikkene vi kjenner fra mobilsiden. De er først og fremst rettet mot utviklere som vil tilby løsninger på Siemens' egne plattformer.

Senior strategidirektør Stefan Kemper jobber i divisjonen Siemens Mobility, altså med tog, T-baner, trikk og andre ting i bevegelse. Han er naturlig nok mest opptatt av Xcelerator i sitt forretningsområde og tror denne programvare-markedsplassen kommer til å være viktig når skinnegående transport skal koble sammen alle siloene i årene framover. Slik som at vektsensorer kan sende informasjon til passasjersystemet og gi data i sanntid, noe det tidligere ikke har vært mulig å få til.

Det er nesten bare fantasien som begrenser mulighetene som kommer kontrollsentralene og passasjerene til gode når siloer kobles samme med et standardisert sett API-er. I tillegg blir det mulig for smarte utviklere å tjene penger uten selv å måtte henvende seg til alle kundene.

Kemper viser til at bilindustrien er kommet veldig langt i å skru sammen informasjonskjeder med underleverandører og andre som kan bidra. Selv om rullende materiell knapt har kommet i gang, finnes det noen titalls løsninger allerede, og han tror at dette kommer til å gå raskt. All industri, inklusive hans, skal fri seg fra silolenkene og skape ny verdi av all informasjonen. Det snakker vi om i dagens podkast.

