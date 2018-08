Vil innføre våtromskrav på kjøkken

Byggteknisk forskrift (TEK) har krav om hvordan våtrom som bad og rom med vanninstallasjoner (kjøkken) skal bygges. Hovedprinsippet er å unngå skader som følge av vannlekkasjer.

På kjøkkenet er det ikke krav til tett gulvbelegg og sluk. Utfordringen oppstår når løse, vanntilkoblede maskiner som oppvaskmaskin, kjøleskap og kaffe/vannmaskiner monteres.

I Sverige er nå antallet vannskader på kjøkkenet høyere enn lekkasjeskader på badet, 33 prosent mot 28 prosent, ifølge forsikringsselskapet Tryg.

Åpne løsninger

– Tidligere bygde man boligene annerledes. Da var kjøkkenet et atskilt lite rom, og stuen et eget, større værelse. Nå bygges disse i stedet sammen som ett stort allrom. I mange tilfeller har man opp mot hundre kvadratmeter åpen løsning. En vannskade på kjøkkenet vil dermed ha helt andre konsekvenser enn tidligere, sier takstsjef Lars Angell i forsikringsselskapet Tryg til bladet Hus og Hjem.

Angel sier til TU Bygg at de foreløpig ikke har regnet på hva et våtromskrav vil medføre av investeringskostnader for en gjennomsnittlig leilighet.

– Nei, men vi snakker bare om noen prosent av et kjøkken til kanskje 200 000-300 000 kroner, svarer han.

Det har de senere årene kommet krav om lekkasjestoppere på nye og renoverte kjøkken. Men Angell mener en mye bedre løsning er en kombinasjon av våtromsmembran og sluk innenfor en ramme under kjøkkenskapene.

Dyre skader

De senere årene er det montert dyre parkettløsninger på kjøkken og i stuer, med en kvadratmeterpris på rundt 1000 kroner.

– I de fleste leiligheter i dag er gjerne kjøkken og stue i ett rom, sier Angell.

Med åpen løsning kan dermed materialkostnaden ved en vannlekkasje utgjøre verdier for opp mot 100.000 kroner.

I fjor uttalte takstsjefen til Tryg Magasinet at det ikke er et krav å sikre mot vannskader på kjøkken på samme måte som på badet eller toalettet. Montering av eksempelvis en oppvaskmaskin kan den enkelte gjøre selv. Selv om noe går galt, dekkes dette stort sett via innbo- og villaforsikringen. Når det gjelder oppføring av nybygg, er det derimot krav om at et ansvarlig foretak må utføre jobben ved vanninstallasjoner.

Et våtromskrav for kjøkken er ment å føre til besparelser i form av reduserte materialskader, og Angell håper at et slikt krav kan redusere så mye som 80 prosent av vannskadene.

– Byggebransjen positive

– Men har du byggebransjen med deg på et våtromskrav for kjøkken?

– Ja, jeg hadde et møte for halvannet år siden med OBOS Utvikling, og de var positive. Det samme var AF Gruppen og de fleste jeg har snakket med i bransjen, svarer Angell.

Alle kan fremme et forslag om endring i byggteknisk forskrift (TEK), men det er ifølge takstsjefen ikke det enkleste her i verden.

– Ifølge en jeg snakket med i Kommunal– og moderniseringsdepartmentet, er det «vanskelig nok å flytte et komma», symboliserer Angell.

Men takstsjefen mener flere miljøer som SINTEF har etterlyst forsikringsbransjen på banen i dette spørsmålet.

– Jeg og en kollega i SpareBank 1 vil derfor ta et initiativ. Finans Norge er nå midt i en omorganisering av sine utvalg, men håpet er at vi få satt ned et arbeidsutvalg til høsten der vi skal se nærmere på dette og forhåpentlig kommer frem til et forslag. Mitt mål er at de nye kravene skal gjelde alle nye kjøkken og bygg, samt ombygginger av kjøkken, sier takstsjefen.

Ikke byggevarer

Forskningsleder Lars-Erik Fiskum i SINTEF påpeker i en artikkel på hjemmesidene at kjøkken ikke er bygd som våtrom. De vanntilkoblede maskinene er ikke definert som byggevarer og omfattes dermed ikke av kravene i dagens TEK.

Bransjepraksis og ulik tolkning av kravene i TEK fører ifølge Fiskum til mange dårlige løsninger.

For å minimere vannskadene på kjøkkenet, anbefaler forskningslederen å sikre alle løse vanntilkoblede maskiner over og under kjøkkenbenken. Dette gjøres enklest ved å montere et vanntett gulvbelegg eller en prefabrikkert trauløsning/oppsamlingsbakke i kjøkkenbenken og under oppvaskmaskinen, kjøleskapet eller kaffemaskinen.