Grønt lys for Andøya Spaceport

– Denne tillatelsen er en nødvendig forutsetning for å kunne skyte opp satellitter fra Andøya. Jeg er glad for at vi nå har tatt et nytt skritt nærmere første oppskyting, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap).

Tillatelsen er den første av sitt slag i Norge. Den gis for fem år av gangen og gjelder for en enkeltrampe.

Det åpnes for 30 oppskytinger i året, og til sammen fire av disse kan skje mellom klokka 23 og 7.

Departementet skriver at det er strenge krav til varsling om oppskytingene, både internasjonalt og lokalt samt til berørte næringer.