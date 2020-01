Vil ha strengere krav til førere av raske båter, selv om kun fem prosent av dødsulykkene skyldes høy fart

Totalt døde 28 personer i fritidsbåtulykker i fjor. Det er en økning på fire personer sammenlignet med året før og får myndighetene til å vurdere strengere krav for de raskeste båtene. De raskeste båtene er de som kan gå raskere enn 50 knop, ifølge Petter Søreng, seksjonssjef for fritidsbåter i Sjøfartsdirektoratet.

Kun fem prosent av dødsulykkene skyldtes høy fart i perioden 2013 til 2017, som er perioden Sjøfartsdirektoratet legger til grunn i sin handlingsplan mot fritidsbåtulykker fram mot 2023.

– Vi vet imidlertid at det har blitt flere raske båter på sjøen. Med bakgrunn i skadepotensialet denne typen fritidsbåter har, både for de om bord og for omgivelsene, mener vi det er naturlig at man ser nærmere på kompetansekravene knyttet til førerrettigheter. Sjøfartsdirektoratet er derfor av den oppfatning at det er meget positivt at dette skal utredes, skriver Søreng i en e-post til TU.

Sertifikat og praktisk prøve

De fleste dødsulykkene skjer med mindre båter som kajakk, kano, robåter uten motor og motorbåter uten overnattingsmuligheter. 12 av ulykkene i fjor var med personer som falt over bord blant annet mens de trakk garn. Fire var personer som døde mens de gikk om bord fra land eller til land fra båten. Det var fire dødsfall som følge av grunnstøtinger, og alle skjedde nattetid.

Seksjonssjef for underavdeling Fritidsfartøy i Sjøfartsdirektoratet Petter Søreng. Foto: Torbein Kvil Gamst

Sjøfartsdirektoratet mener likevel det er verdt å sette inn støtet mot de raskeste motorbåtene. De viser til Havarikommisjonens undersøkelse av alle ulykker, ikke bare dødsulykkene, mellom 2008 og 2017. Den viser en økning i antall ulykker på over 200 i perioden. Og økningen skyldes flere motorbåter som grunnstøter eller får motorstopp eller tekniske problemer.

Sjøfartsdirektoratet skal nå finne ut hvordan et teoretisk kurs og en praktisk prøve skal gjennomføres for førerne av raske båter.

Gjengangerbåt

Som TU tidligere har skrevet, er Goldfish 29 en av de raske båtene som har vært involvert i flere dødsulykker. Båten var både involvert i en dødsulykke i 2011 og en i fjor.

– Så langt vi kan se, er det en tilfeldighet at det skjer en dødsulykke med samme båt. Men den var veldig høyt spekket med en svært kraftig motor, sa båtkonstruktør og gründer av Goldfish, Pål Sollie, til TU etter ulykken i august i fjor.

Vil ha kvinner bak roret

Det var kun én kvinne som døde i en båtulykke i fjor, Malvik-ordfører Ingrid Aune, som døde etter en grunnstøting utenfor Namsos. De andre 27 var menn med en gjennomsnittsalder på 51 år.

Fram mot 2023 skal derfor myndighetene prøve å påvirke flere kvinner til å bli båtførere. I handlingsplanen heter det at de skal fortsette Redningsselskapets kampanje «ta roret jenter».

«Redningsselskapet mener at jenter ofte er flinkere enn gutta til å tenke egen sikkerhet – og ønsker derfor at flere av dem skal ta roret», heter det i planen.

I tillegg skal de prøve å få flere til å bruke redningsvest og holde seg unna alkohol mens de er i båten.