Vil gjøre det enklere for borettslag å utnytte egenprodusert solkraft

Forslaget er nå sendt ut på høring, opplyser Regjeringen.

Det er i dag et fritak for strøm produsert i solceller, men det forutsetter at solcelleanlegget ikke er koblet til det ordinære strømnettet. Dette har gjort det vanskelig for blant annet boligselskap, som for eksempel borettslag, å utnytte fritaket.

Men nå har Skatteetaten sendt et forslag på høring om fritak i elavgiften for strøm fra fornybare energikilder.

Fritaket vil gjøre det enklere for blant annet boligselskaper å utnytte strøm produsert i solceller. Det betyr at blant annet boligselskaper som benytter seg av solkraft, skal slippe å betale nettleie, merverdiavgift og elavgift for dette forbruket.

Da vil boligselskapet være koblet til det ordinære strømnettet uten å måtte betale avgifter på egenprodusert strøm.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier det er viktig å gjøre det mer attraktivt å satse på bruk av fornybar kraft fra sol, vann og vind.

– Vi vil gjøre det vi kan for å få mer kraft inn i det norske markedet. Dette forslaget håper jeg kan være det som gjør at flere boligselskap vil ønske å satse på solceller fremover, sier Vedum.

Fritaket er teknologinøytralt ved at det ikke skiller mellom energikilder som sol, vann eller vind, og det kommer i tillegg til gjeldende fritak for solkraft. Frist for innspill er 30. september.