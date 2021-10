Rapport: Kan få 27 PWh solenergi fra hustak – nok til å dekke hele verdens strømforbruk

Irske og amerikanske forskere har kartlagt landområder på til sammen 130 millioner kvadratmeter for å finne ut hvor mye av verdens tak som egner seg for solceller. Det vil si at takflatene eksponeres for tilstrekkelig sollys i løpet av året til at det er økonomisk forsvarlig å installere solceller på dem, gitt dagens ytelse og priser på konvensjonelle solcellepaneler.