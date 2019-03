Vil bygge togtunnel fra Finland til Estland - og kunstig øy midt mellom

I 2016 ble estiske og finske myndigheter enige om å starte opp forarbeidet til en 103 km lang tunnelforbindelse under navnet FinEst Link, som skal gå mellom hovedstedene i de to landene.

Men nå kan det hende at det private konsortiet FinEst Bay Area Development rekker å ta innersvingen på FinEst Link. Ifølge Reuters har det private initiativet nemlig mottatt en investering på 15 milliarder euro fra kinesiske Touchpoint Capital Partners til etableringen av en tilsvarende tunnelforbindelse.

Dermed har mannen bak FinEst Bay Area Development, Peter Vesterbacka, erklært seg klar til å gå i gang med å bygge tunnelforbindelsen mellom Helsinki i Finland og Tallinn i Estland.

De 15 milliardene euro som den kinesiske investoren er klar til å kaste inn i prosjektet, tilsvarer rundt 145 milliarder norske kroner. En tredel av pengene er en investering, mens de resterende to tredelene er et lån som skal betales tilbake når togdriften starter i tunnelen.

Ni kunstige øyer: Skal bygge et europeisk Silicon Valley i København

Vil bygge tunnel på fem år

Både i Estland og Finland har man lenge drømt om en forbindelse mellom de to hovedstedene. Hvert år reiser ni millioner mennesker mellom byene, men reisen med ferge tar omkring 2 timer, og det begrenser innbyggernes muligheter for å pendle. Håpet er derfor at en tunnel med høyhastighetstog vil skape en mer sammenhengende region hvor arbeidskraft, kunnskap og penger lettere kan forflytte seg mellom byene.

Ifølge FinEst Bay vil de etablere en forbindelse med høyhastighetstog som kan frakte passasjerene fra den ene siden av den finske golfen til den andre på 20 minutter, og denne tunnelen skal ligge helt ned til 200 meter under vann.

FinEst Bay Area Development planlegger samtidig også at det skal bygges en stor kunstig øy med plass til 50.000 innbyggere i golfen mellom de to landene. Alt dette vil Peter Vesterbacka ha klart i 2024, skriver den finske avisen HBL.

Dette står i skarp kontrast til planene for det offentlige prosjektet. Ifølge HBL vil de finske og estiske myndighetene også bygge en tunnelforbindelse med høyhastighetstog som kan frakte innbyggerne til nabolandet på en halvtimes tid. Men deres tidsplan er litt mer konservativ: De forventer en ferdigbygd tunnel i 2040, og er for tiden fremdeles i gang med forundersøkelsene.

Dette prosjektet er et såkalt Offentlig/Privat Partnerskap, hvor 40 prosent av finansieringen forventes å komme fra EU, mens resten vil komme fra private investorer, og ifølge de offisielle beregningene forventes anleggsprosjektet å koste mellom 13 og 20 milliarder euro.

– For tiden finnes det bare ett prosjekt, og det er det vi gjennomfører. Det andre er bare en undersøkelse av utgifter og en masse tidsplaner, sier Vesterbacka til HBL.

Denne artikkelen ble først publisert på ing.dk.

Benytter norsk ekspertise: Snart får verden flytende byer