Vil bruke mobilen din til å se hvor du er

Det kan være utfordrende for en selvkjørende bil å vite hvor det befinner seg mennesker. Om du står bak en hindring som gjør at bilens sensor ikke registrerer deg, kan det potensielt oppstå farlige situasjoner dersom du går ut i veibanen.

Dette er ikke bare en utfordring for selvkjørende biler. Også bilførere kan ha problemer med å oppfatte myke trafikanter som er ute av syne.

Ford undersøker nå muligheten for å bruke mobiltelefonen din som et varslingssystem. Ved å lytte etter Bluetooth-signaler kan bilens systemer plukke opp mobilen i lomma di, og trekke en slutning om at det sannsynligvis er en person der.

Dette er fremdeles på forskningsstadiet, og er et samarbeid mellom Ford, Commsignia, PSS, Ohio State University, T-Mobile og Tome Software. Flere av disse er medlemmer av Vulnerable Road User Safety Consortium (VRUSC), som jobber med å utvikle teknologi som skal gjøre veiene tryggere for myke trafikanter.

VRUSC er basert på Tome Software og deres arbeid med å utvikle et såkalt Bike-to-Vehicle-system (B2V) som lar sykler sende informasjon til andre kjøretøy på veien. Målet er å redusere antallet ulykker mellom biler og sykler.

Fords løsning baserer seg på samme teknologi som sporingsbrikker med Bluetooth Low Energy, som for eksempel Samsungs Smarttag. Foto: Samsung

Baserer seg på smarttelefoner

Prosjektet Ford deltar i er basert på dette arbeidet. Målet er å utvikle en skalerbar og rimelig løsning som basert på smarttelefoner, som kan varsle biler om at det er myke trafikanter i nærheten.

På nåværende tidspunkt er teknologien utviklet for å bistå med å varsle føreren om at det er myke trafikanter i nærheten som man kanskje ikke kan se.

Konseptet baserer seg på en mobilapp som benytter Bluetooth Low Energy (BLE) til å kommunisere med et Ford-kjøretøy. Dersom systemet i bilen kalkulerer at det er en risiko for at det er fare for kollisjon gjøres føreren oppmerksom på dette. Føreren varsles med lydsignaler, og grafikk på skjermen.

Fords Sync-system, som finnes i flere av deres modeller, støtter allerede BLE. Dermed kan et slikt system i prinsippet implementeres i eksisterende biler gjennom programvare. Mobiltelefoner med BLE-støtte kan sende ut et signal som kan plukkes opp. Hvor sterkt signalet er kan fortelle deg hvor langt unna mobiltelefonen er.

Det kan sammenlignes med sporingsbrikker som Apple Airtag eller Samsung Galaxy Tag, som du kan spore opp med mobiltelefonen din.

I prinsippet kan bilen fange opp ulike BLE-signaler, fra for eksempel slike sporingsbrikker eller fra treningsutstyr i nærheten. Systemet må derfor tolke om det sannsynligvis er snakk om en person i bevegelse ved å tolke hvor raskt enheten beveger seg og i hvilken retning det ser ut som den er på vei.

Konseptet vises frem under Intelligent Transportation Society of America World Congress i Los Angeles denne uken.