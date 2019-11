Vil at Norge skal bli utstillingsvinduet for klimaløsningene som verden trenger

Her møtte vi Zero-sjef Marius Holm og Shift-sjef Bjørn Haugland for å snakke om hva som må til for å redde jorden. Begge vil at Norge skal ta rollen som utstillingsvindu for både gode løsninger og politikk. Vi har gjort det på elbil, men vi kan gjenta dette på mange andre områder. Zero har gått i bresjen i mange år, og nå får de hjelp av Shift som er medlemsorganisasjonen til selskaper som ønsker å være med på klimareisen – og som ser at dette kan gi selskapene bedre konkurransekraft fremover.

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Podkasten Teknisk Sett

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.

